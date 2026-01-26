NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Despliegue militar de Estados Unidos

"Quieren estar seguros de que el gobierno venezolano esté cooperando": exoficial de inteligencia de EE. UU. sobre presencia de buques en el Caribe

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe también buscaría evaluar las defensas de Cuba ante eventuales acciones futuras.

En el programa La Tarde de NTN24, Stephen Donahoo, exoficial de inteligencia militar de los Estados Unidos, analizó el despliegue de tecnología que inmovilizó a las fuerzas del régimen de Venezuela durante el operativo que permitió la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El experto comenzó haciendo énfasis en el tiempo de preparación que tuvo las fuerzas armadas estadounidenses para concluir la operación.

Aseveró que “fue un golpe de tres, cuatro horas o más”, que su éxito se debe a la “preparación” de “meses”, y que todo su trabajo de “vuelos de reconocimiento, de recolección de información, de medición, de los radares” fue lo que llevó a capturar a Maduro sin ninguna baja de las fuerzas armadas estadounidenses.

Junto al proceso de reconocimiento, “Estados Unidos tenía una serie de aspiradoras electrónicas, viendo el ambiente electrónico del espacio aéreo para poder apagarle las luces tanto físicas, sabiendo como y donde apagar eso con un ataque cibernético”, dijo Donahoo.

Además, añadió que Estados Unidos sabía “donde estaban y como se comunicaban las fuerzas de defensas venezolanas para poder apagar las redes de mando y control, para que no se pudiesen preparar y no pudiesen contratacar a estas tropas que venían hacia caracas".

Sobre las flotas en el Caribe, Donahoo explicó que “la flota que está ahí es demasiado grande para dejarla por mucho tiempo, pero por el momento quieren estar seguros de que el gobierno venezolano esté cooperando con lo que requiere el gobierno estadounidense y hasta que eso sea confirmado, pues yo creo que van a quedar buques en esa zona para poder atacar de nuevo si es necesario".

No obstante, los buques que aun están desplegados en la región, según Donehoo, “también seguramente está haciendo operaciones similares sobre Cuba para poder entender cuál es el despliegue de controles de defensa de los cubanos, por si acaso hay que tomar una acción contra esa isla. Que pareciera que está, digamos, entre los objetivos 2026 de Estados Unidos. Por lo menos está Cuba, no sabemos de qué manera".

Ahora, sobre la designación a Laura F. Dogu como la nueva jefe de misión diplomática de Estados en Venezuela, el exoficial dijo que ella “es excelente” y que llevó un buen trabajó “en Nicaragua, en Honduras, ambos países que tienen mujeres de izquierda. En posiciones de liderazgo, lo ha hecho muy bien, y tiene antecedentes buenos con relación de militares”.

Finalmente, enfatizó su larga experiencia. “Es la consejera política y diplomática del jefe de Estado Mayor Conjunto del Pentágono, el general Caine, así que ella tiene acceso y fue participe de todas las reuniones que tenían que ver en lo que ha ocurrido en Venezuela, entiende lo que esta pensando el liderazgo estadunidense”, concluyó.

