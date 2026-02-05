"Esas grandes fortunas que ahora vemos en propiedades en Estados Unidos y en el mundo partieron del acceso a las divisas": periodista Joseph Poliszuk sobre presunta captura de Raúl Gorrín

La presunta detención del empresario venezolano Raúl Gorrín ha colocado nuevamente el foco sobre uno de los nombres más vinculados a casos de corrupción y lavado de activos relacionados con el régimen chavista.

Gorrín, de 57 años, es propietario del canal Globovisión, el cual adquirió en 2013, y la compañía de seguros La Vitalicia.

El periodista de investigación Joseph Poliszuk, cofundador de Armando.Info, explicó en La Tarde de NTN24 cuáles son los cargos que podría enfrentar Gorrín ante su eventual captura.

"La fortuna de Gorrín empezó a construirse en base a lo que fue el control cambiario, con bonos, contratos y acceso a esas divisas, esos dólares preferenciales de aquella época, donde Venezuela tuvo los mayores ingresos de toda su historia de 200 años", indicó el periodista.

El empresario y abogado venezolano tuvo "contactos directos a través de la Tesorería Nacional, primero Alejandro Andrade, después Claudia Díaz, e incluso después tuvo esos dólares preferenciales", señaló Poliszuk.

Este acceso privilegiado le habría permitido comprar divisas a bajo costo para venderlas en el mercado a un precio significativamente mayor, según explicó el experto.

"Esas grandes fortunas que ahora vemos en propiedades en Estados Unidos y en el mundo partieron del acceso a las divisas", condensó Poliszuk sobre Gorrín.

A comienzos de 2020, Gorrín fue incluido en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Activos Financieros de Estados Unidos. El empresario es considerado fugitivo por conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y por varios cargos de lavado de activos.

Entre los casos que se le imputan destaca la operación Money Flight, donde "se han podido probar 1.200 millones de dólares" en contratos con PDVSA y sobornos a funcionarios, explicó el experto. Además, está vinculado al caso del extesorero Alejandro Andrade, quien "reconoció que él sobornó, que él pagó sobornos por más de mil millones de dólares", siendo Gorrín "uno de sus operadores, uno de esos empresarios".

El periodista también sostuvo que según la confesión de Gabriel Jiménez Aray fue a través de Gorrín que "emplearon y compraron un banco en República Dominicana" para evadir el control cambiario y facilitar el traslado de divisas a Estados Unidos.

"Está claro que Venezuela está cambiando. Llevamos 30 años donde sería impensable que autoridades norteamericanas participen en una detención", afirmó Poliszuk.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha mostrado indefinición respecto al estatus de los detenidos, lo que según Polizu refleja que "el chavismo es una corporación de diferentes grupos, no sólo políticos sino también empresariales".