Viernes, 06 de febrero de 2026
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Los representantes legales de Matthew Heath y Osman Khan esperan la extradición del empresario colombiano para enfrentar juicio penal por terrorismo.

Los abogados de dos ciudadanos estadounidenses que denuncian haber sido torturados y utilizados como moneda de cambio por el régimen de Nicolás Maduro reaccionaron a la detención de Alex Saab en Venezuela.

John Thornton, representante legal de Matthew Heath y Osman Khan, declaró en exclusiva: "Nos alegramos de leer las noticias que indican que Alex Saab ha sido detenido y tenemos la esperanza de que sea extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado penalmente. Esperemos la sentencia definitiva en el proceso civil contra él y otros miembros de la Organización Criminal de Maduro por el secuestro y la tortura de nuestros clientes".

Thornton mantiene una demanda civil activa en una corte federal del Distrito Sur de Florida contra Saab y la cúpula chavista, a quienes acusa de integrar una empresa criminal encabezada por el régimen venezolano.

o

En el caso civil radicado en Miami, Maduro, Saab y otros funcionarios del régimen venezolano están acusados de operar una red de narcoterrorismo financiada, según la demanda, con oro y cocaína para sostener el secuestro y la tortura de ciudadanos estadounidenses usados como fichas de negociación política.

Matthew Heath, exinfante de la marina de Estados Unidos, y Osman Khan fueron detenidos en Venezuela entre 2020 y 2022. Heath permaneció 752 días en cautiverio, mientras que Khan estuvo detenido durante 259 días. Ambos fueron liberados en un intercambio por la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

Los dos ciudadanos estadounidenses denuncian haber sido víctimas de tortura sistemática, incluyendo ahogamiento simulado, electrocución y amenazas de violación, entre otros crímenes. Estas prácticas son actualmente objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional.

o

Paralelamente, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una ley de amnistía propuesta tras los cambios políticos recientes en el país.

Diputados opositores, incluido Tomás Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo permanecen detenidos, han solicitado que el proyecto incluya garantías para que los presos políticos liberados puedan reincorporarse a la vida pública sin temor a represalias.

Guanipa señaló: "Puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad. Creemos que esta ley debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual".

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

