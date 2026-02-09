PDVSA revierte recortes en la Faja de Orinoco y alcanza una producción de casi 1 millón de barriles por día, según Reuters

De acuerdo con Reuters, la estatal venezolana PDVSA ha revertido la mayoría de los recortes de producción que había ordenado en sus propios campos y empresas mixtas en la principal región petrolera del país, la Faja del Orinoco, lo que ha elevado su producción cerca a 1 millón de bpd.

Cabe recordar que, el país miembro de la Organización de países Exportadores de Petróleo (OPEP) tuvo que recortar la producción de crudo, (su principal fuente de ingresos), después del bloqueo impuesto en diciembre por el gobierno de Estados Unidos para presionar al dictador Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero por Fuerzas Militares americanas.

El bloqueo dejó a millones de crudo exportable estancado en tanques y buques del país, lo que llevó a aplicar recortes de producción que PDVSA ha comenzado a revertir a medida que las exportaciones avanzan.

Ahora, con algunas sanciones levantadas, y después de un mes de la captura de Maduro, la región del Orinoco produce ahora un poco más de 500.000 bpd tras los aumentos del fin de semana en varios proyectos. Según las fuentes del medio, van más de 100.000 bpd por encima de los niveles de principios de enero.

A su vez, las casas comerciales Trafigura y Vitol recibieron licencias estadounidenses iniciales el mes pasado para exportar y comercializar millones de barriles de petróleo como parte de un acuerdo de suministro de 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington.

Asimismo, el Departamento del Tesoro ha emitido licencias generales en las últimas semanas, autorizando a empresas estadunidenses a exportar petróleo venezolano y suministrar combustible al país.

No obstante, fuentes le aseguraron al medio que esperan que, a estas licencias les sigan otras autorizaciones para la exploración y producción de petróleo en el país.

Finalmente, cabe resaltar que las licencias han permitido exportaciones, liberación de crudo y combustibles en inventario, otorgando las herramientas necesarias para manejar el petróleo extrapesado en Venezuela y permitiendo que el PDVSA impulse la producción de petróleo, especialmente en la Faja de Orinoco.