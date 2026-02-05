Demócratas piden al secretario de Guerra de EE. UU. investigar a SpaceX de Elon Musk por supuesta participación de China en la empresa

Senadores demócratas de Estados Unidos instaron el jueves al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a realizar una revisión inmediata de SpaceX por una supuesta participación de China en la empresa.

La solicitud de los legisladores surgió luego de una serie acusaciones acerca de que inversores chinos habían adquirido participaciones en secreto en el fabricante de cohetes de capital cerrado, citando posibles riesgos para la seguridad nacional, según una carta vista por Reuters.

Los senadores Elizabeth Warren y Andy Kim escribieron a Hegseth para expresarle su preocupación sobre la inversión china en SpaceX y cómo esta podría representar "una amenaza a la seguridad nacional, poniendo potencialmente en peligro infraestructura militar, de inteligencia y civil clave".

Warren y Kim citaron informes de los medios y testimonios judiciales que sugerían que inversores vinculados con China canalizaron fondos a través de entidades en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas para enmascarar compras de acciones de SpaceX.

Fundada por Elon Musk, el hombre más adinerado del mundo, SpaceX juega un papel central en la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos, pues ha lanzado satélites militares y de inteligencia y operado su red de comunicaciones Starlink, que, entre otras cosas, es utilizada por el Pentágono para apoyar la defensa de Ucrania.

Los demócratas advirtieron que cualquier propiedad china podría activar las normas estadounidenses que rigen la propiedad, el control o la influencia extranjera, conocidas como FOCI, dada la posible exposición de información o tecnologías sensibles.

La carta solicita al Departamento de Guerra que revele el alcance de la propiedad china, evalúe si SpaceX está sujeta a los requisitos de mitigación de la Ley de Inversión Extranjera en el Extranjero (FOCI) y determine si las inversiones extranjeras deben ser revisadas por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CEI).

Los senadores, cabe resaltar, solicitaron al jefe del Pentágono estadounidense una respuesta antes del 20 de febrero.

La reciente adquisición de xAI por parte de SpaceX, que Musk ha descrito como "el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso en (y fuera de) la Tierra, con IA, cohetes, Internet basado en el espacio, comunicaciones directas a móviles y la plataforma de información en tiempo real y libertad de expresión más importante del mundo", aumenta la inmediatez de las preguntas sobre la inversión china en la empresa, argumentan los senadores.

La petición, entretanto, se da tres semanas después de que Hegseth visitara las instalaciones de SpaceX en Brownsville, Texas, y anunciara desde allí una importante alianza militar del Departamento de Guerra con la integración de la IA gracias al sistema Grok de xAI, la ahora reciente adquisición de SpaceX.