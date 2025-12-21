NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue operada de una apendicitis en Argentina

diciembre 21, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Cristina Fernández de Kirchner / Foto: AFP
La exmandataria argentina habría sido ingresada a un sanatorio por complicaciones de salud y fue trasladada con una autorización judicial.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner fue operada el sábado por una apendicitis y evoluciona "sin complicaciones", informó el sanatorio Otamendi en un parte médico.

Kirchner había sido internada el sábado en ese centro médico de Buenos Aires tras presentar una dolencia abdominal.

El sanatorio informó que se le realizó una cirugía laparoscópica que confirmó el diagnóstico de "apendicitis con peritonitis localizada" y que la paciente evoluciona "sin complicaciones post operatorias".

La expresidenta había sido trasladada al centro médico con autorización judicial desde su departamento en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

Kirchner, de 72 años, fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

La Justicia argentina concedió el pasado 17 de junio la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina tras la ratificación de su condena la semana pasada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción, según un fallo judicial.

