Cuba denuncia que Estados Unidos negó visas a miembros del equipo que va al Clásico Mundial de béisbol y esto afectaría su presencia en los Juegos Olímpicos

Cuba denunció que Estados Unidos niega la visa a ocho de los miembros del equipo que representará a la isla en el Clásico Mundial de béisbol de 2026 el mes próximo, clasificatorio para Los Angeles 2028.

En un comunicado publicado por el diario digital Jit, la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) dijo que "el gobierno de Estados Unidos negó el visado a ocho integrantes de la delegación conformada para representar a Cuba", en el Clásico Mundial.

Entre los rechazados están el presidente y el secretario general de la FCBS, Juan Reinaldo Pérez Pardo y Carlos del Pino Muñoz, respectivamente, y el entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo Iglesias.

"Ellos, como los otro cinco afectados, forman parte de la delegación con funciones específicas, establecidas por los organizadores para todos los países convocados, dadas las demandas vinculadas al funcionamiento integral de las delegaciones", dijo la Federación cubana.

Esta negativa "se suma a las complejidades que signaron el proceso de integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados, por la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso del gobierno de Estados Unidos, imprescindible para invitar a Cuba", agregó la FCBS.

VEA TAMBIÉN Régimen cubano identificó a una de las cuatro personas que murieron tras ataque que perpetró contra lancha con matrícula de Estados Unidos o

La sexta edición del Clásico Mundial otorga dos cupos para el continente americano para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, que se disputará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico entre veinte países.

Los dos mejores equipos americanos obtendrán los boletos a Los Ángeles 2028, según lo estipulado por WBSC, que dijo contar con la aprobación del Comité Olímpico Internacional (COI).

El béisbol no estuvo presente en París 2024 y vuelve a la cita olímpica en Los Angeles 2028.

Cuba ya había denunciado en diciembre restricciones de visas sin precedentes de parte de Estados Unidos para sus deportistas.