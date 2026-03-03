NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Alí Jamenei

"Ellos están por la labor de la expansión de esa ideología en América Latina y la puerta de entrada fue Chávez y luego Maduro en Venezuela": exembajador de Israel en Ecuador sobre los efectos del régimen iraní en Latinoamérica

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Edwin Yabo, director para el Norte de Sudamérica del Ministerio de Exteriores de Israel, conversó sobre los efectos de la caída de Alí Jamenei en América Latina.

Este martes se cumple el cuarto día de la guerra en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán.

Edwin Yabo, director para el Norte de Sudamérica del Ministerio de Exteriores de Israel y exembajador de Israel en Ecuador, conversó con La Mañana de NTN24 sobre los efectos de la caída de Alí Jamenei en América Latina.

El exembajador de Israel en Ecuador comentó en su diálogo con el canal de las Américas que "el régimen iranía es de una ideología extrema, fanática; una forma del islamismo radical más hostil y agresivo".

"Ellos están por la labor de la expansión de esa ideología en todos lados no solamente en la región, sino también en América Latina. Y la puerta de entrada fue Chávez y luego Maduro en Venezuela", añadió.

o

Yabo también puntualizó que "estamos siendo testigos de un cambio en el continente que va encontrar de esa intención de influenciar en América Latina" y por ello "es increíble que existan personas que no entiendan la gravedad del tema y que no se sientan felices por la posible caída del régimen tan terrible y tirano".

"El régimen iraní no hay limites para su agresividad sino para su maldad" "es lamentable otra vez que políticos que dicen defender la democracia y los derechos no entiendan lo que se está viviendo", sentenció.

