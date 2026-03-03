"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ya es demasiado tarde para entablar discusiones con Irán aunque Teherán busque un diálogo.

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido", dijo.

"Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió Trump en su red social Truth Social, dos días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron a la mayoría de los líderes de la república islámica.

Este nuevo giro en el conflicto ocurre después de que Ministerio de Defensa de Arabia Saudita anunciara un incendio en la embajada de Estados Unidos en Riad durante la noche del lunes tras el ataque de dos drones.

"La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio", declaró un portavoz del ministerio.

Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, escucharon dos fuertes explosiones y nubes de humo a primera hora del martes.

Rápidamente el presidente Trump reaccionó al ataque y afirmó que pronto se "descubrirán" las represalias de lo sucedido.

Durante una llamada con el medio NewsNation, el mandatario explicó que las represalias se "aclararán pronto". Además, expresó que es poco probable que sea necesario el despliegue de tropas sobre el terreno.

En la conversación telefónica, Trump aseguró sobre el ataque al régimen iraní: "Les estamos causando mucho daño. Les estamos infligiendo un daño tremendo".

Mientras tanto, este martes, cuarto día del conflicto, siguen reportándose lanzamientos de misiles tanto en Irán como en Israel, principal aliado de Estados Unidos en los ataques.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita advirtió sobre una "amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudita, horas después del ataque en su embajada.

“Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran”, indicó la sede diplomática norteamericana en un comunicado.

A su vez, instó a los ciudadanos de Estados Unidos a no acudir al consulado y refugiarse de manera inmediata en sus residencias. “En el piso más bajo disponible y lejos de las ventanas, no salga”, indicó.

“El Consulado de EE. UU. en Dhahran insta a los ciudadanos estadounidenses en Dhahran a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de un ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques. El personal del Consulado de EE. UU. se encuentra refugiado en sus hogares”, agregó.

En ese sentido, detalló recomendaciones para afrontar la situación de seguridad.