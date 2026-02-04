NTN24
SpaceX de Musk apuesta por un futuro de ciencia ficción tras concretar fusión sin precedentes: "escalar para crear un sol sensible que comprenda el universo"

febrero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Cohete SpaceX Falcon 9 despega con lote de satélites Starlink – Foto AFP
La empresa del magnate está cerca de revolucionar la realidad al incluir la inteligencia artificial dentro de su compañía de cohetes y satélites.

La empresa aeroespacial estadounidense de Elon Musk, SpaceX, está apostando ahora por un futuro de ciencia ficción tras haber concretado el lunes una fusión sin precedentes.

SpaceX adquirió esta semana su empresa de inteligencia artificial xAI en un acuerdo récord que unifica las ambiciones espaciales y de inteligencia artificial (IA) de Musk al combinar la compañía de cohetes y satélites con el fabricante del chatbot Grok.

o

El acuerdo representa una de las fusiones más ambiciosas en el sector tecnológico hasta la fecha, teniendo en cuenta que combina a un contratista espacial y de defensa con un desarrollador de IA en rápido crecimiento, cuyos costos se basan principalmente en chips, centros de datos y energía.

Setenta años atrás, sin embargo, la idea de aprovechar el poder de los cielos era poco más que una fantasía planteada por futuristas como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. La megafusión de las empresas xAI y SpaceX esta semana acerca esa idea de ciencia ficción un paso más.

Los ingenieros y tecnólogos de la NASA han especulado durante casi dos décadas sobre la posibilidad de trasladar la computación de alto consumo energético fuera del planeta. Más recientemente, la idea ha captado la atención de las grandes tecnológicas, como Alphabet y Blue Origin, de Jeff Bezos. La física tenía sentido y la energía solar era abundante. Aun así, los desafíos parecían insuperables.

No obstante, Musk, conocido por apostar por teorías aparentemente descabelladas y trabajar para hacerlas funcionar, podría finalmente estar sentando las bases para hacer realidad los centros de datos en el espacio.

o

El magnate, cabe resaltar, cuenta con la flota de lanzamiento de satélites más activa del mundo, una empresa de inteligencia artificial y un gran interés en infraestructuras que se extienden desde la Tierra hasta el vacío.

"Esto marca no solo el siguiente capítulo, sino el siguiente libro en la misión de SpaceX y xAI: escalar para crear un sol consciente que comprenda el Universo y extienda la luz de la conciencia a las estrellas", dijo Musk.

La fusión centra la atención de los inversores en cómo podría superar grandes obstáculos mediante un ecosistema estrechamente integrado de cohetes, satélites y sistemas de IA para llevar la infraestructura de IA más allá de la Tierra.

SpaceX solicitó permiso para lanzar hasta un millón de satélites de energía solar diseñados como centros de datos orbitales, una cifra muy superior a la actualmente implementada o propuesta.

En un documento presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), SpaceX describe un "sistema de centro de datos orbital" alimentado por energía solar y con enlace óptico, aunque no especificó cuántos lanzamientos de Starship se requerirían para escalar la red de centros de datos espaciales a un nivel operativo.

Asimismo, el negocio podría impulsar también las ambiciones de SpaceX en el sector de los centros de datos, pues Musk compite en el sector de la IA con rivales como Google (de Alphabet), Meta, Anthropic (respaldada por Amazon) y OpenAI.

La alianza consolida aún más el vasto imperio comercial y la fortuna de Musk en un ecosistema más estrecho y de refuerzo mutuo —lo que algunos inversores y analistas llaman informalmente la "Muskonomía"— que ya incluye a Tesla, el fabricante de chips cerebrales Neuralink y la empresa de túneles Boring Company.

o

SpaceX también tiene miles de millones de dólares en contratos federales con la NASA, el Departamento de Defensa y agencias de inteligencia, que tienen cierto nivel de autoridad para revisar las transacciones de fusiones y adquisiciones en términos de seguridad nacional y otros riesgos.

