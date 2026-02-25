Esto dijo American Airlines sobre orificio en el exterior de avión que cubría la ruta Medellín - Miami: "Trabajaremos con las autoridades para investigar este incidente"

La aerolínea American Airlines se pronunció sobre el orificio que fue encontrado en el exterior de un avión que cubría la ruta entre Medellín y Miami. La compañía confirmó el hallazgo y mencionó que avanza en las investigaciones con las autoridades competentes.

“Después de una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron un orificio en el exterior de uno de nuestros aviones en Medellín, Colombia. El avión fue retirado inmediatamente del servicio para su posterior inspección y reparación. Trabajaremos estrechamente con todas las autoridades pertinentes para investigar este incidente”, informó en una nota de prensa.

La aerolínea confirmó en el comunicado que conoció NTN24 que no se reportaron heridos ni problemas relaciones con el vuelo.

La Aarocivil de Colombia mencionó por su parte que tras el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado lunes, “una inspección rutinaria detectó perforaciones en el plano derecho de la misma”.

Precisó que el avión cubría el vuelo AA923 de la aerolínea American Airlines y que, hasta el martes en la noche, “no ha recibido notificación formal sobre este evento por parte del operador aéreo, ni de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ni de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, autoridades competentes en dicho país”.

“La Aeronáutica Civil permanece atenta a cualquier comunicación oficial por parte de las agencias internacionales o la aerolínea que permita esclarecer los hechos y determinar el origen de las novedades reportadas”, precisó.

La Entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad operacional “e informará oportunamente a la opinión pública en caso de recibir reportes oficiales que requieran su intervención a pronunciamiento”.

Uno de los primeros en reportar el daño fue un bloguero de aerolíneas. En su red social de X, el creador de contenido había advertido el daño de la nave.



Los registros de Flightradar 24 precisan que el avión voló según lo previsto hacia Miami en lunes por la mañana. De acuerdo con los datos recogidos, posteriormente permaneció en Florida durante 12 horas aproximadamente antes de volar a Dallas y no ha vuelto a volar desde entonces.