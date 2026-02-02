De no creer: árbitro tuvo que parar un partido para que portero pudiera ir al baño durante importante campeonato en Brasil

Una insólita escena que se vivió en el fútbol brasileño durante el Campeonato Mineiro en el partido de fase de grupos entre Betim y Cruzeiro se ha vuelto viral en redes sociales.

A tan solo pocos minutos de iniciar el segundo tiempo del compromiso, el arquero del Cruzeiro, Cássio Ramos, le hizo una extraña e insólita petición al juez central que dejó a todos sorprendidos.

Ramos, de 38 años, se acercó al árbitro del partido y le pidió detener el encuentro por una particular razón: tenía que ir al baño debido a que estaba presentando malestares estomacales.

El juez del encuentro aceptó la petición y de inmediato pausó el partido para que el guardameta dejara el campo de juego y se dirigiera al vestuario parar poder ir al baño.

Debido a esta emergencia, el partido estuvo detenido durante cuatro minutos ante la atenta mirada de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados que no podían creer la escena.

Cuando regresó al campo de juego, Ramos fue recibido entre risas y bromas por parte de la hinchada. Lejos de apenarse, el portero simplemente levantó los hombros en modo de broma ante los comentarios y las caras sorprendidas de los jugadores.

En redes sociales esto ha abierto un debate. Algunos internautas consideran innecesario pausar el partido, mientras que otros se rieron de lo ocurrido.

"Cuando la naturaleza llama, no hay forma de evitarlo", " ¿Me estás tomando el pelo?", "Regresó sintiéndose más ligero", "Hoy es un día de acontecimientos sin precedentes en el arbitraje", son algunos de los comentarios.

Pese a todo, Cruzeiro logró vencer a Betim 1-0 en la jornada 6 del grupo B de la fase de grupos del Campeonato Mineiro.