Donald Trump

Trump amenaza con suspender las relaciones comerciales con España tras negativa del país europeo sobre uso de bases militares en medio del conflicto con Irán

marzo 3, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
España denegó a Estados Unidos el uso de sus bases para efectuar la ofensiva militar contra el régimen de Irán, una postura que a criterio de Trump es equivocada.

Este martes 3 de enero se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el cese de negociaciones con España, calificando a la administración que preside Pedro Sánchez como un "aliado terrible".

Trump, en ese sentido, dijo que EE. UU. cortaría todo comercio con España después de que el país europeo se negara a permitir que el Ejército de la unión americana utilizara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra el régimen de Irán.

"España se ha portado fatal", sostuvo Trump a periodistas durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, y añadió que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "romper todas las relaciones" con España.

"Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", expresó el titular de la Casa Blanca.

“España ha sido terrible... Estamos en contacto (diplomático con España), vamos a conversar más con ellos (Gobierno de España)”, añadió Trump.

Las posiciones militares en cuestión son: la Base Naval de Rota, también conocida como NAVSTA Rota, la cual se sitúa en la provincia española de Cádiz y la Base Aérea de Morón, un aeródromo localizado a 56 km al sudeste de la ciudad de Sevilla.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han declarado que las bases no se utilizarán para acciones que estén fuera del convenio bilateral o de la Carta de las Naciones Unidas.

Ambas carteras del gobierno español consideran que el ataque es una acción "unilateral" sin el respaldo de una resolución internacional.

Al respecto, el congresista republicano, Carlos Gimenez, manifestó vía X (Twitter): "El gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado una política totalmente errónea hacia el régimen moribundo en Irán. Es lamentable que Sánchez ha menospreciado la alianza centenaria entre nuestras naciones. Por ello, el presidente Trump está tomando acciones concretas".

Ante la negativa, Estados Unidos ha trasladado al menos 15 aeronaves, principalmente aviones cisterna KC-135 para reabastecimiento en vuelo, hacia otras bases en Alemania y Francia.

La tensión más reciente entre Estados Unidos se dio en el marco de un encuentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En dicha tribuna internacional, el mandatario de EE. UU. criticó a Sánchez por no elevar su presupuesto de defensa al 5% del PIB.

Consecuentemente, el jefe de Estado de Estados Unidos advirtió a la gestión del país europeo con "castigos comerciales" y aranceles punitivos como respuesta a lo que considera una falta de compromiso con la OTAN.

