NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Sudamérica

"Cualquier día alguien nos invade", señala presidente sudamericano al pedir ampliar la cooperación militar en la región

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Sudamérica | Foto Canva
Sudamérica | Foto Canva
El presidente celebró que los ministros de Defensa de ambos países tuvieran una reunión planeada y anticipó un "Acuerdo sobre Cooperación en Asuntos Relativos a la Defensa".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó esta semana a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, a ampliar la cooperación en defensa al anunciar que ambos son susceptibles de una invasión extranjera.

o

"No sé si el compañero Ramaphosa se da cuenta de que, si no nos preparamos en el tema de defensa, cualquier día alguien nos invada", dijo Lula en una declaración en Brasilia junto al sudafricano, de visita de Estado.

"Es una cuestión en la que Brasil tiene una necesidad similar a la de Sudáfrica", afirmó Lula, sin mencionar la amenaza específica de ningún país.

"Necesitamos unir nuestro potencial y ver qué podemos producir juntos, construir juntos. No necesitamos seguir comprando a los señores de las armas", enfatizó el mandatario brasileño.

De su lado, Ramaphosa comentó que "en defensa y aviación, ustedes (los brasileños) están mucho más avanzados. Tenemos mucho que aprender unos de otros, y también tenemos mucho que mostrarles a ustedes".

Lula celebró que los ministros de Defensa de ambos países tuvieran una reunión planeada y anticipó un "Acuerdo sobre Cooperación en Asuntos Relativos a la Defensa" que "abrirá la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos".

"En América del Sur nos presentamos como una región de paz. Nadie tiene bomba nuclear, nadie tiene bomba atómica. Entonces pensamos la defensa como disuasión", dijo.

Cabe resaltar que, actualmente Sudáfrica y Brasil son miembros del grupo de naciones emergentes BRICS, que el presidente Donald Trump tachó de "antiestadounidense".

o

Expresé al presidente Ramaphosa mi profunda preocupación por la escalada de conflictos en Medio Oriente, que representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional con repercusiones humanitarias y económicas”, explicó el mandatario de Brasil.

Concluyó su discurso, recalando que “debido a la guerra con Irán, los precios de los combustibles ya están subiendo en casi todo el mundo. El precio del petróleo está subiendo drásticamente y se espera que siga subiendo en todos los países del mundo”.

Temas relacionados:

Sudamérica

Guerra

Fuerzas Militares

Invasión

Brasil

África

América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Actualidad

Ver más
s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Diosdado Cabello y Gustavo Petro. (EFE)
Diosdado Cabello

"Ahora se va a Estados Unidos a decir que es idea de él": Diosdado Cabello carga contra Petro por pactar con Trump propuesta que asegura era de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Diosdado Cabello y Gustavo Petro. (EFE)
Diosdado Cabello

"Ahora se va a Estados Unidos a decir que es idea de él": Diosdado Cabello carga contra Petro por pactar con Trump propuesta que asegura era de Maduro

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu / FOTO: Twitter @Southcom
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur, la unidad militar de Estados Unidos que capturó a Maduro, visitó Venezuela

Estudiantes venezolanos / Jóven sostiene la bandera de Venezuela - Fotos: X / EFE
Estudiantes

Movimiento Estudiantil del Zulia convoca a todas las universidades de Venezuela a marchar este 12 de febrero por el futuro del país

Ciclismo - Foto de referencia Canva
Ejercicio

Expertos coinciden en cuáles que serán las tendencias deportivas en 2026: "un verdadero aliado del bienestar físico y mental"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre