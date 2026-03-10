"Cualquier día alguien nos invade", señala presidente sudamericano al pedir ampliar la cooperación militar en la región

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó esta semana a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, a ampliar la cooperación en defensa al anunciar que ambos son susceptibles de una invasión extranjera.

"No sé si el compañero Ramaphosa se da cuenta de que, si no nos preparamos en el tema de defensa, cualquier día alguien nos invada", dijo Lula en una declaración en Brasilia junto al sudafricano, de visita de Estado.

"Es una cuestión en la que Brasil tiene una necesidad similar a la de Sudáfrica", afirmó Lula, sin mencionar la amenaza específica de ningún país.

"Necesitamos unir nuestro potencial y ver qué podemos producir juntos, construir juntos. No necesitamos seguir comprando a los señores de las armas", enfatizó el mandatario brasileño.

De su lado, Ramaphosa comentó que "en defensa y aviación, ustedes (los brasileños) están mucho más avanzados. Tenemos mucho que aprender unos de otros, y también tenemos mucho que mostrarles a ustedes".

Lula celebró que los ministros de Defensa de ambos países tuvieran una reunión planeada y anticipó un "Acuerdo sobre Cooperación en Asuntos Relativos a la Defensa" que "abrirá la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos".

"En América del Sur nos presentamos como una región de paz. Nadie tiene bomba nuclear, nadie tiene bomba atómica. Entonces pensamos la defensa como disuasión", dijo.

Cabe resaltar que, actualmente Sudáfrica y Brasil son miembros del grupo de naciones emergentes BRICS, que el presidente Donald Trump tachó de "antiestadounidense".

VEA TAMBIÉN Japón se alista para desplegar su primer misil de largo alcance de fabricación nacional o

“Expresé al presidente Ramaphosa mi profunda preocupación por la escalada de conflictos en Medio Oriente, que representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional con repercusiones humanitarias y económicas”, explicó el mandatario de Brasil.

Concluyó su discurso, recalando que “debido a la guerra con Irán, los precios de los combustibles ya están subiendo en casi todo el mundo. El precio del petróleo está subiendo drásticamente y se espera que siga subiendo en todos los países del mundo”.