NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Donald Trump

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En recientes declaraciones, el titular de la Casa Blanca describió la crisis en el país caribeño como extremadamente grave.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido recientemente su discurso sobre la situación política en Cuba, tras afirmar que la isla se encuentra cerca de un posible cambio de régimen.

o

En recientes declaraciones, el titular de la Casa Blanca describió la crisis en el país caribeño como extremadamente grave.

Asimismo, Trump señaló que ese proceso podría desarrollarse de manera pacífica, aunque no descartó otros escenarios.

“Puede ser una toma amistosa… o no. Y francamente, da igual. Están hechos polvo, completamente acabados”, sostuvo Trump.

“Están sin energía, sin dinero, en crisis humanitaria total. Se acabó el juego”, sentenció el gobernante de la unión americana.

Estas declaraciones se producen en medio de una estrategia de fuerte presión económica y diplomática por parte de Estados Unidos hacia Cuba.

o

Entre las medidas se incluyen sanciones y restricciones dirigidas a limitar el suministro de petróleo y otros recursos a la isla.

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. De hecho, la cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica.

o

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.207 prisioneros políticos en Cuba.

Temas relacionados:

Donald Trump

Cuba

Miguel Díaz-Canel

Dictadura

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Carrera Verde 2025 - Foto Carrera Verde
Deportes

Carrera Verde: deporte y naturaleza se unen en Bogotá por la restauración ambiental

Donald Trump | Foto Canva y EFE
Donald Trump

“Escudo de las Américas”: ¿qué significa realmente esta estrategia para América Latina?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Super Bowl

El exorbitante sueldo que recibieron los arbustos humanos que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl

Dos personas disfrazadas de astronautas - Foto de referencia: Pexels
Ovnis

¿Existe vida fuera del planeta tierra? "el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años"

Carrera Verde 2025 - Foto Carrera Verde
Deportes

Carrera Verde: deporte y naturaleza se unen en Bogotá por la restauración ambiental

Donald Trump | Foto Canva y EFE
Donald Trump

“Escudo de las Américas”: ¿qué significa realmente esta estrategia para América Latina?

Camiseta del FC Barcelona con el nombre y número de Lionel Messi - Foto de referencia: EFE
Lionel Messi

Xavi Hernández 'destapa la olla': el estratega español explica cómo fue que le negaron el regreso de Messi al Barcelona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre