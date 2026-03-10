"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido recientemente su discurso sobre la situación política en Cuba, tras afirmar que la isla se encuentra cerca de un posible cambio de régimen.

En recientes declaraciones, el titular de la Casa Blanca describió la crisis en el país caribeño como extremadamente grave.

Asimismo, Trump señaló que ese proceso podría desarrollarse de manera pacífica, aunque no descartó otros escenarios.

“Puede ser una toma amistosa… o no. Y francamente, da igual. Están hechos polvo, completamente acabados”, sostuvo Trump.

“Están sin energía, sin dinero, en crisis humanitaria total. Se acabó el juego”, sentenció el gobernante de la unión americana.

Estas declaraciones se producen en medio de una estrategia de fuerte presión económica y diplomática por parte de Estados Unidos hacia Cuba.

Entre las medidas se incluyen sanciones y restricciones dirigidas a limitar el suministro de petróleo y otros recursos a la isla.

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. De hecho, la cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica.

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.207 prisioneros políticos en Cuba.