Martes, 10 de marzo de 2026
Armas nucleares

Japón se alista para desplegar su primer misil de largo alcance de fabricación nacional

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Misiles Japón | Foto AFP
Las armas mejoradas poseen un alcance aproximado de 200 km originales a más de 900-1200 km.

Esta semana, Japón anunció que se está alistando para el despliegue de sus primeros misiles de largo alcance desarrollado de forma doméstica, después de transportar lanzaderas y múltiples equipos en el sudoeste del archipiélago, entre lo que califica como un entorno de seguridad “más severo”.

Se trata de los misiles mejorados Tipo-12 de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón, las cuales son armas de crucero antibuque y de ataque terrestre que poseen un alcance aproximado de 200 km originales a más de 900-1200 km.

Adicionalmente, incorpora tecnología de baja observación, incluyendo un fuselaje angulado y bordes dentados, para ser lanzado desde tierra, por buques de guerra, aeronaves y submarinos.

Se prevé que el despliegue se realice a finales de este mes. De acuerdo con el portavoz gubernamental de Japón, Minoru Kihara, las autoridades locales han realizado una petición para obtener una “explicación detallada” sobre el despliegue.

En esa misma línea, la primera ministra, Sanae Takaichi, dijo de Japón “enfrenta su entorno de seguridad más severo y complejo desde la guerra”, tras hacer referencia a la necesidad de que el país fortalezca sus capacidades de defensa.

Cabe resaltar que, en anteriores declaraciones, anunció actualizar este año tres documentos clave en materia de seguridad y defensa y “evolucionar estratégicamente” de forma acorde.

No obstante, vale la pena mencionar, que este año el país también anunció que desplegará misiles tierra-aire en su isla de Yonaguni, a unos 110 km al este de Taiwán y 1.900 km al suroeste de Tokio.

El despliegue se daría en el año fiscal 2030 en medio de una escalada de fricciones vinculadas a la seguridad regional y a la situación en el estrecho de Taiwán, donde China reclama la soberanía y para cuya “reunificación” no descarta el uso de la fuerza.

Temas relacionados:

Armas nucleares

Japón

Misiles

Asia

Fuerzas Armadas

