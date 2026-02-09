NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Estudiantes

Movimiento Estudiantil del Zulia convoca a todas las universidades de Venezuela a marchar este 12 de febrero por el futuro del país

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Estudiantes venezolanos / Jóven sostiene la bandera de Venezuela - Fotos: X / EFE
El 12 de febrero es un día para reconocer el papel de los jóvenes como motor de cambio, fuerza transformadora y pilar en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Este lunes, el Movimiento Estudiantil del estado Zulia convocó a todas las universidades de Venezuela a marchar el 12 de febrero por el futuro del país caribeño.

Yiner Vásquez, vicepresidente de la Federación de Centros de la Universidad del Zulia, acompañado por otros estudiantes, habló sobre la mencionada convocatoria.

“Alzamos la voz todos los jóvenes de este país para no hablar del pasado sino para trabajar sobre nuestro futuro, el 12 de febrero no es un día cualquiera”, expresó.

Posteriormente, pronunció: “Ese día todos decidimos salir a las calles para luchar por el futuro de nuestro país... Nuestra generación es una generación que le tocó vivir la peor versión posible de Venezuela”.

“Este 12 de febrero invito a todos los estudiantes, a toda la comunidad estudiantil de todos los estados, universidades, que estemos en las calles, todos unidos, luchando por el país que todos merecemos”, complementó.

El 12 de febrero en Venezuela se conmemora el Día de la Juventud, como consecuencia de la Batalla de La Victoria de 1814, una gesta heroica donde jóvenes estudiantes y seminaristas, liderados por José Félix Ribas, derrotaron a las tropas realistas.

Esta fecha rinde homenaje al sacrificio, valor y compromiso de la juventud con la libertad y el futuro del país.

Origen Histórico: En 1814, ante la escasez de tropas, Ribas armó a jóvenes inexpertos de colegios y seminarios, quienes lograron un triunfo decisivo. Tras la victoria, Simón Bolívar concedió a Ribas el título de "Vencedor de los Tiranos".

Tiempo después, la Asamblea Constituyente decretó oficialmente el 10 de febrero de 1947 que el 12 de febrero de cada año se conmemoraría el Día de la Juventud.

La fecha también sirve como recordatorio de las luchas contemporáneas de la juventud venezolana por la libertad y mejores oportunidades.

