Expertos coinciden en cuáles que serán las tendencias deportivas en 2026: "un verdadero aliado del bienestar físico y mental"

Las tendencias deportivas para 2026, de acuerdo con diversas investigaciones y varios expertos, han evolucionado para dejar de centrarse principalmente en la apariencia o el performance.

Estudios internacionales como las Tendencias Mundiales de Fitness del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exponen que el ejercicio se ha consolidado como un factor principal del bienestar integral.

En ese sentido, los deportistas ya no se están enfocando únicamente en el rendimiento o la apariencia, sino también en cómo las actividades físicas contribuyen en su salud física y mental y previenen enfermedades crónicas.

Una de las principales en 2026 tendencias será el entrenamiento funcional y de fuerza, impulsado por su impacto directo en la prevención de lesiones y el fortalecimiento de músculos, articulaciones y huesos.

Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), este tipo de entrenamiento continúa liderando los rankings globales por sus beneficios en la salud integral y la funcionalidad del cuerpo a largo plazo.

Los expertos además prevén que el ejercicio ocupará en 2026 un lugar importante en el día a día de cada vez más personas y jugarán un papel fundamental en sus objetivos personales.

"El 2026 se perfila como un año en el que el movimiento se integra de forma más natural a la vida cotidiana, alineándose a nuevas prioridades y estilos de vida que responden a necesidades reales, como el equilibrio entre cuerpo y mente", comenta Lina Navas, profesional en Actividad Física y Deporte de Decathlon, quien comparte las tendencias deportivas que se proyectan para este año.

Desde su experiencia en el acompañamiento a personas activas de distintos niveles, disciplinas y edades, se observa una transición hacia prácticas deportivas más conscientes y flexibles, de acuerdo con Navas.

El running, práctica de correr principalmente en superficies planas, y el trail running, correr en entornos naturales, como montañas o senderos, también continuarán consolidándose como disciplinas favoritas gracias a su accesibilidad, flexibilidad y bajo costo.

Estas actividades permiten a las personas entrenar desde cualquier lugar y adaptarse a distintos niveles de condición física.

De acuerdo con el informe anual de Strava, la aplicación para personas activas con más de 180 millones de usuarios en más de 185 países, más del 60% de las personas inscritas priorizan actividades de carrera no solo por su facilidad, sino también por el bienestar mental que generan.

"Desde Decathlon observamos que las personas ya no buscan solo entrenar más, sino entrenar mejor y de forma más consciente. En 2026, el deporte se consolidará como un verdadero aliado del bienestar físico y mental", considera Navas.

El ciclismo recreativo y urbano, según investigaciones que muestran que cada vez más personas lo incorporan como alternativa de transporte tradicional, logra cada vez más adeptos por su doble beneficio: ejercicio físico y movilidad sostenible.

Otra tendencia en crecimiento para 2026 serán los entrenamientos híbridos, que combinan fuerza, ejercicio cardiovascular y movilidad en una sola sesión, según estudios.

Se trata de un formato que responde a estilos de vida que resultan cada vez más ocupados al ofrecer rutinas eficientes y resultados más completos, e integrar resistencia, flexibilidad y control corporal.

Las actividades al aire libre, entretanto, seguirán en auge impulsadas por los beneficios emocionales comprobados del contacto con la naturaleza y su capacidad para reducir los niveles de estrés, una necesidad considerada clave en un contexto de alta digitalización.