NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur, la unidad militar de Estados Unidos que capturó a Maduro, visitó Venezuela

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jefe del Comando Sur, Francis Donovan, y la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu / FOTO: Twitter @Southcom
El general se encontró con la jefa diplomática de Estados Unidos Laura F. Dogu y sostuvieron productivas reuniones con las autoridades interinas venezolanas.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó el miércoles a Venezuela, donde sostuvo reuniones con personal del régimen venezolano que tiene el país tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar dirigida por Washington, informó la embajada estadounidense en Caracas.

El general Francis Donovan se encontró con la jefa diplomática de Estados Unidos Laura F. Dogu y apareció con uniforme militar fotografiado en la cuenta en X de la embajada.

"Comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales. Luego se reunió con las autoridades interinas", indicó la embajada.

La cuenta de X del Comando Sur publicó fotografías y lo que hizo Donovan en su estadía en Venezuela: “El Comandante General Francis L. Donovan concluyó hoy una visita a Venezuela, donde se unió a la Embajadora Laura F. Dogu para sostener productivas reuniones con las autoridades interinas venezolanas”.

Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental. El Comando Sur se compromete a impulsar la Estrategia de Seguridad Nacional trabajando en colaboración con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio”, complementó.

Donovan fue nombrado por el presidente Donald Trump en diciembre pasado, apenas días antes del ataque que llevó a la captura de Maduro.

Delcy Rodríguez era vicepresidenta del régimen y asumió el poder tras la operación militar del 3 de enero. Gobierna bajo presión de Estados Unidos, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

Donovan sustituyó a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques previos a la incursión.

El comando es responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños.

