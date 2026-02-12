NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

"Ahora se va a Estados Unidos a decir que es idea de él": Diosdado Cabello carga contra Petro por pactar con Trump propuesta que asegura era de Maduro

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello y Gustavo Petro. (EFE)
No es la primera vez que Cabello se pronuncia con ironía desde la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado 3 de enero.

El número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, se refirió con críticas a algunos de los resultados del encuentro del presidente colombiano, Gustavo Petro, con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump.

Cabello se refirió al acuerdo al que llegaron Trump y Petro en medio su reunión en la Casa Blanca para que los Ejércitos de Colombia y Venezuela, de manera conjunta, enfrenten a los narcotraficantes que operan en la frontera entre ambos países.

“No tengo tan buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Maduro a Petro hace como un año y nunca dio respuestas y ahora se va a Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente muy rara en este mundo”, aseveró Cabello en su programa ‘Con el Mazo Dando’.

No es la primera vez que Cabello se pronuncia con ironía desde la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado 3 de enero en medio de una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

En los últimos días se gestó un rumor sobre su supuesta detención o huida del país. Dicha información tomó fuerza luego de que cuentas verificadas en la plataforma X divulgaran contenido relacionado con su aparente detención por parte de autoridades de Estados Unidos o una supuesta huida del país en secreto.

Ante la creciente especulación, el mismo Diosdado Cabello decidió pronunciarse públicamente y, con ironía, desmintió las informaciones sobre su paradero.

Durante una conferencia de prensa del PSUV, el número dos del régimen negó cualquier intento de fuga o detención y señaló que el contenido divulgado no corresponde a la realidad.

"Por cierto, este que está aquí no soy yo. Yo estoy en el Aeropuerto de Barajas y me llevé a Freddy Bernal. Este no soy yo, quiero aclararlo, todo esto se logra con inteligencia artificial (IA), de unas imágenes que dejamos el año pasado", dijo.

La captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, ha abierto la puerta a una transición política en Venezuela, por lo que el futuro de Cabello y otras figuras del chavismo genera expectativa.

Y es que al igual que Maduro, las autoridades estadounidenses ofrecen una millonaria suma por su captura, acusándolo de narcoterrorismo y otros delitos. Actualmente, el Departamento de Justicia ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.

