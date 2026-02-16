NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Según el testimonio de la familia del preso político, tras una visita reciente, el militar ha perdido aproximadamente 20 kilos y presenta un cuadro de desnutrición severa.

Mientras el régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez excarcela a ‘cuentagotas’ a prisiones políticos, en las listas de liberaciones no aparece ni un militar.

Tal es el caso del capitán (Ej.) Juan Luis Gutiérrez Aranguren, detenido desde enero de 2021, bajo condiciones de salud críticas.

Desde entonces, su esposa Marimar Vázquez, ha denunciado el grave deterioro físico y psicológico del capitán.

Según el testimonio de su familia tras una visita reciente el 11 de febrero de 2026, el capitán ha perdido aproximadamente 20 kilos y presenta un cuadro de desnutrición severa.

Precisamente Vázquez habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre un breve encuentro en prisión que tuvo con su marido. “Vi en su mirada un grito de auxilio”, dijo la mujer.

“En la pared el pegó unos stickers de mis hijas y cada vez que las recuerda los acaricia, ahora no me aceptan las cartas ¿por qué rechazan las cartas de mis hijas? Es mucho el daño psicológico, mucha tortura... Vi en su mirada un grito de auxilio”, agregó.

Gutiérrez Aranguren formó parte de un grupo de 32 detenidos del Caso Gedeón que permanecieron sin contacto con el exterior desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026.

