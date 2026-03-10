NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Régimen cubano

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El analista aseguró que con el régimen de Miguel Díaz-Canel “no hay forma de cambiar las cosas de manera cívica”.

En el programa La Mañana de NTN24, Yunior García, activista cubano exiliado en España, analizó las declaraciones de Donald Trump donde advertía que “el fin del régimen cubano podría estar cerca”.

El paso importante para el país es “recuperar la esperanza de los cubanos, Cuba es un régimen totalitario (…) no hay forma de cambiar las cosas de manera cívica”, señaló.

Sobre las gestiones de Washington, enfatizó que “en la Casa Blanca hay alguien que si conoce al régimen cubano que creció escuchando toda la historia de lo que significa el régimen cubano, me refiero a Marco Rubio”.

Por otra parte, García recalcó que la crisis de Cuba viene desde hace varios años pero que, sin embargo, se ha agravado en los últimos meses, puesto que “lamentablemente cuando los pacientes llegan a los hospitales no hay prácticamente nada”.

Está muriendo mucha gente todos los días en Cuba de cosas que son curables, parar agarrar una idea Cuba y República Dominicana tiene la misma población, sin embargo, en Cuba muere el triple de personas que en República Dominicana”, explicó.

Los cubanos “tienen miedo, pero lo peor que podría pasar es que no pase nada, porque todos están convencidos de que Cuba para poder salir del hueco en el que están necesitan un cambio radical”, concluyó.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Marco Rubio

Miguel Díaz-Canel

Estados Unidos

Donald Trump

Crisis eléctrica

