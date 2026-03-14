De vender vestidos de baño en Medellín a edificar un imperio de cosmética que factura millones de dólares anuales: la inspiradora historia de Luisa Chimá

Una abogada de la Universidad de Medellín que comenzó vendiendo vestidos de baño en El Hueco llegó a construir un imperio de cosmética que factura cerca de 30 millones de dólares anuales.

Luisa Chimá representa hoy una de las historias de emprendimiento femenino más inspiradoras de Antioquia.

El camino de Chimá en el mundo del emprendimiento comenzó hace 15 años con el diseño y comercialización de vestidos de baño.

"Yo tenía un local en El Hueco, en el puro centro de Medellín", recordó en entrevista con el programa Mujeres de Ataque.

La transición hacia la industria cosmética llegó por casualidad cuando un cliente mexicano le solicitó bronceadores.

"Como buena paisa, le dije que sí sin tener ni idea", confesó Guzmán. Esa decisión marcó un punto de inflexión.

El portafolio actual incluye marcas como Kaba (cuidado capilar, corporal y facial), Kaba Makeup, La Receta CBD (productos con cannabis), OMG (cuidado íntimo) y D'Luchi (bronceadores).

"Vendemos alrededor de 250,000 a 300,000 unidades mensuales", detalló la empresaria, quien cerró 2024 con ventas por aproximadamente 26 millones de dólares a nivel global.

La empresaria atribuye su éxito a la perseverancia y el apoyo familiar. Su padre renunció a su trabajo para acompañarla, su madre se dedicó a cuidar a sus nietos, y su esposo permanece vinculado al negocio.

"Yo llevo más o menos 15 años emprendiendo, soy casada hace 11 años, tengo hijos desde hace 8, y creo que apenas hace 4 años estamos disfrutando un poco de tiempo libre", reflexionó.