Régimen de Irán lanzó contundentes advertencias a Estados Unidos contra su Proyecto Libertad

Este lunes, el régimen de Irán advirtió que atacaría al Ejército de Estados Unidos si sus fuerzas se acercan al estrecho de Ormuz, luego de que el presidente Donald Trump anunciara el Proyecto Libertad, misión marítima para escoltar a los barcos a partir de este lunes.

Tras la advertencia, la agencia de prensa iraní Fars aseguró que el régimen islamista disparó dos misiles contra una fragata del Ejército norteamericano, información que el Comando Central desmintió mediante sus canales digitales.

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Por su parte, Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones del régimen de Irán contra un petrolero de su compañía nacional Adnoc en el estrecho de Ormuz, al parecer cuando se encontraba frente a las costas de Omán. Sin embargo, el ataque no dejó víctimas mortales, según se informó.

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen en Irán, éste decidió cerrar casi totalmente la navegación por este paso clave para el tráfico mundial de hidrocarburos. En represalia, Washington decidió aplicar un bloqueo a los puertos iraníes.

El domingo, el presidente Trump anunció su "Proyecto Libertad", el cual describió como un gesto "humanitario" destinado a asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

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El mandatario norteamericano dijo que la Marina de su país debía escoltar desde este lunes temprano (hora local) a través del estrecho de Ormuz a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio".

Ante tal anuncio, el régimen iraní respondió con contundentes amenazas.

"Anunciamos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretendemos acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del Ejército de Irán.

Por su parte, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, declaró: "Los estadounidenses deben entender que no pueden recurrir a las amenazas y al lenguaje de la fuerza contra la nación iraní".

Y añadió: "La República Islámica de Irán mostró que se consideraba como la guardiana y protectora del estrecho de Ormuz".