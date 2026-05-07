NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
Elon Musk

Justicia francesa investiga a Elon Musk por presuntos delitos en la red social X

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk - Foto AFP
X está siendo investigada desde 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política francesa.

El multimillonario Elon Musk es objeto de una investigación judicial abierta en París por posibles derivas de su red social X, en el marco de un caso iniciado en enero de 2025, indicaron este jueves a AFP fuentes cercanas al caso.

X está siendo investigada desde 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política francesa.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

El caso dio ahora un paso más ya que la justicia designó a un juez de instrucción para que investigue a X, a Musk y a la exdirectora general de la red social Linda Yaccarino, según la información avanzada por el diario Le Monde.

Este magistrado deberá decidir, en particular, sobre una posible complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil. Musk no respondió a la citación de la justicia francesa del 20 de abril para declarar de forma voluntaria.

"La investigación demostró que había motivos para (...) designar a un juez de instrucción", celebró en declaraciones a AFP el diputado centrista Éric Bothorel, que llevó a X ante la justicia al igual que el socialista Arthur Delaporte.

La ausencia de Musk "no ha sido un obstáculo para la continuación de la investigación", señaló en un comunicado Delaporte, para quien "los contenidos peligrosos e ilegales se multiplican en el conjunto de las redes sociales".

Desde el inicio de las pesquisas, que llevaron al allanamiento de las oficinas de X en Francia, el magnate calificó a los fiscales franceses de "retrasados mentales" y consideró el caso como un "ataque político".

La fiscalía de París, que no respondió de inmediato a AFP, está a la vanguardia en la lucha contra la impunidad de los gigantes de internet en Francia y también abrió investigaciones sobre Telegram, Kick y TikTok.

Temas relacionados:

Elon Musk

Redes sociales

París

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius - EFE
hantavirus

Epidemiólogo explica nivel de riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius procedente de Cabo Verde

Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Más de Judicial

Ver más
Erika María "N", presunta responsable del asesinato de la exreina Carolina Flores - Fotos: X @FiscaliaCDMX y redes sociales
Captura

Fue capturada en Venezuela la suegra de la exreina mexicana Carolina Flores, quien es acusada de haberla asesinado

Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cártel de Sinaloa

EE. UU. acusa a 10 funcionarios de México, entre ellos un gobernador y un comandante, de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa

Captura de Nicolás Maduro - EFE /Documento Departamento de Justicia de EE. UU.
Nicolás Maduro

Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
USS Abraham Lincoln - AFP
Medio Oriente

EE. UU. disparó contra otro buque que intentaba violar el bloqueo a puertos del régimen de Irán: "Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el timón del petrolero"

Jugadores del Arsenal Football Club - Foto: EFE
Champions League

20 años después el Arsenal vuelve a una final de Champions: Los Gunners borraron al Atlético de Madrid y sueñan con la 'orejona'

Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Yeferson Soteldo sorprende al mostrar su extrema rutina de recuperación tras los partidos: aficionados venezolanos no dudaron en criticarlo

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - EFE/AFP
Colombia

"Quienes piensen en hacerles daño enfrentarán una terrible represalia si siquiera lo intentan": subsecretario de Estado Michael Kozack sobre amenazas a candidatos en Colombia

Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

F-16 | Foto @DeptofWar
Fuerzas Militares

País latinoamericano invierte 3.500 millones de dólares en F-16 para renovar su poder aéreo

Viktor Orbán, dejará ser primer ministro de Hungría - Foto: AFP
Hungría

Primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dejará el poder tras perder las elecciones parlamentarias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre