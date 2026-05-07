Justicia francesa investiga a Elon Musk por presuntos delitos en la red social X

El multimillonario Elon Musk es objeto de una investigación judicial abierta en París por posibles derivas de su red social X, en el marco de un caso iniciado en enero de 2025, indicaron este jueves a AFP fuentes cercanas al caso.

X está siendo investigada desde 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política francesa.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

El caso dio ahora un paso más ya que la justicia designó a un juez de instrucción para que investigue a X, a Musk y a la exdirectora general de la red social Linda Yaccarino, según la información avanzada por el diario Le Monde.

Este magistrado deberá decidir, en particular, sobre una posible complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil. Musk no respondió a la citación de la justicia francesa del 20 de abril para declarar de forma voluntaria.

"La investigación demostró que había motivos para (...) designar a un juez de instrucción", celebró en declaraciones a AFP el diputado centrista Éric Bothorel, que llevó a X ante la justicia al igual que el socialista Arthur Delaporte.

La ausencia de Musk "no ha sido un obstáculo para la continuación de la investigación", señaló en un comunicado Delaporte, para quien "los contenidos peligrosos e ilegales se multiplican en el conjunto de las redes sociales".

Desde el inicio de las pesquisas, que llevaron al allanamiento de las oficinas de X en Francia, el magnate calificó a los fiscales franceses de "retrasados mentales" y consideró el caso como un "ataque político".

La fiscalía de París, que no respondió de inmediato a AFP, está a la vanguardia en la lucha contra la impunidad de los gigantes de internet en Francia y también abrió investigaciones sobre Telegram, Kick y TikTok.