"Hay que decirle a Estados Unidos que se está equivocando con su velocidad": Washington Abdala sobre plan de transición política en Venezuela

Diferentes embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) discutieron este miércoles sobre la situación de los presos políticos bajo el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

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En una sesión celebrada en la sede del organismo en la capital de EE. UU., y convocada por Argentina y Canadá, varios diplomáticos condenaron que todavía hayan prisioneros políticos en el mencionado país suramericano.

Sobre este tema, Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Lo que se necesitan son elecciones en Venezuela, un proceso electoral rápido. Hay que decirle a los Estados Unidos que nadie va a invertir en un país en dictadura", expresó el entrevistado.

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"Hay que quitarse los complejos y decirle a Estados Unidos: 'estás equivocándote en tu velocidad', es un error, no se puede manejar entre 10 y 18 meses, porque estamos jugando con gente que son pillos, sátrapas, corruptos", adicionó.

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Desde la CIDH insisten en que el régimen venezolano mantiene un patrón sistemático de represión arbitraria, persecución política y detenciones ilegales.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha reconfigurado bajo un enfoque de tres fases: estabilización, recuperación y transición.