Definida la hora y el punto de encuentro en el que María Corina Machado llevará a cabo su encuentro "A la venezolana" en Panamá

La líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, continúa con su recorrido a nivel internacional; en esta oportunidad visitará Panamá, convirtiéndose en la tercera nación en la que adelante un evento en plaza pública con sus connacionales.

De acuerdo con la información compartida por medio de las redes sociales de Comando con Venezuela, Machado se encontrará con sus compatriotas en territorio panameño el próximo sábado 23 de mayo.

“¡Panamá, nos vemos este sábado! La distancia no separa lo que nos une: nuestra bandera, nuestra historia y la fe inquebrantable en una Venezuela libre”, dice el mensaje que acompaña la publicación.

Se espera que el encuentro liderado por María Corina Machado sea “especial” y que todos los venezolanos residentes en territorio panameño “vibren con el tricolor en alto”.

De igual manera, el Comando Con Venezuela dio a conocer el punto de encuentro y la hora en la que se llevará a cabo la concentración “A la venezolana” de la líder democrática con la diáspora venezolana exiliada en Panamá.

El espacio destinado para esta cita será la “Av. Cuba, desde la calle 32 hasta la calle El Pausilipo” (Ingreso por la calle 32, a una cuadra de la estación Lotería)”, al cual los venezolanos y admiradores de María Corina podrán hacer arribo desde las 4:00 p.m.

La invitación de Comando con Venezuela para este reencuentro de la líder democrática y sus compatriotas es que lleven sus banderas; entre ellas, enmarcar un “encuentro inolvidable”.

Cabe destacar que este se convertirá en el tercer evento en plaza pública de la líder democrática de Venezuela con la diáspora, tras dejar la nación caribeña a inicios del mes de diciembre del 2025.

El primer encuentro de María Corina Machado con los venezolanos que viven en el exterior se llevó a cabo el pasado 12 de marzo en Chile, nación a la que asistió como invitada de honor a la posesión del presidente José Antonio Kast.

El segundo se llevó a cabo en España durante el mes de abril, donde se dirigió a sus compatriotas desde la emblemática Puerta del Sol, en el corazón de Madrid.