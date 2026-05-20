"Puede haber intervención quirúrgica para extraer a Raúl Castro": fuerte advertencia de exembajador sobre Cuba
La noticia este miércoles es la imputación de Raúl Castro en Estados Unidos por siete delitos como parte del caso que investiga el derribo de dos aeronaves humanitarias.
Para entender las implicaciones de este anuncio, en el programa Club de Prensa de NTN24, el exembajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia, analizó el impacto de esta decisión judicial.
“A partir de partir de hoy empiezan a cambiar las condiciones en Cuba. Marco Rubio y el presidente Trump están apostando a un cambio de régimen, negociado”, afirmó.
Además, dijo que “con la experiencia reciente de Venezuela no se puede descartar intervención quirúrgica para extraer a Raúl Castro, con lo cual evidentemente eso desencadenaría internamente en Cuba una serie de repercusiones, que sí probablemente pudiera llevar a un cambio de régimen”.
En ese contexto, reiteró que “dada la situación que se dio en Venezuela, hay posibilidades de que se repita”.
Afirmó que también puede darse que “el Gobierno de Washington esté negociando algún tipo de salida un poco más negociada”. Sin embargo, sentencia que “en este caso no se puede descartar una intervención militar”.
Finalmente, advirtió que “si antes, de aquí a noviembre, no hay algún tipo de salida negociada, existe una altísima probabilidad de una salida no negociada”.