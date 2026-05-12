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Martes, 12 de mayo de 2026
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Irán

Régimen iraní da un ultimátum a Estados Unidos para que acepte su contrapropuesta de paz

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Desde el inicio de los ataques, ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates.

El jefe negociador del régimen iraní urgió este martes a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de la república islámica para poner fin a la guerra, después de que el presidente Donald Trump dijera que la tregua se encuentra en estado crítico.

Desde el inicio de los ataques, ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.

"No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro", escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta "más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses", añadió sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.

Según varios medios, la propuesta de EE. UU. incluía un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y establecía un marco de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sostiene que su respuesta pide el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el cese del bloqueo naval norteamericano a los puertos iraníes y la liberación de activos congelados en el extranjero por las sanciones impuestas hace años.

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El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, declaró a la agencia Irna que, si Estados Unidos "no accede a las demandas legítimas y definitivas en el ámbito diplomático, debe esperar que se repitan sus derrotas en el campo de batalla".

Donald Trump considera "totalmente inaceptable" la contrapropuesta y afirmó el lunes que el alto el fuego está en estado crítico.

La airada reacción de Trump provocó un repunte de los precios del petróleo y frustró las esperanzas de un acuerdo rápido sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán ha restringido el tráfico marítimo y ha instaurado un sistema de cobro de peajes.

Los precios del barril de Brent repuntaron hasta cerca de 108 dólares, hacia las 20H00 GMT.

Las autoridades norteamericanas consideran "inaceptable" que Teherán controle el estrecho, por el que solía transitar una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Por esta vía se exporta una gran cantidad de fertilizantes y la guerra pone en peligro el suministro de alimentos para decenas de millones de personas.

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