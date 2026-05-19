"Podemos llegar a un acuerdo diplomático": Donald Trump habla sobre el régimen cubano y asegura que la isla es una "nación fallida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este martes al régimen cubano y dio luz verde a una salida negociada a la crisis que vive la isla en manos de la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

“Creo que podemos llegar a un acuerdo diplomático”, dijo el mandatario ante los medios.

Al ser consultado sobre la situación en la isla, Trump aseguró que el régimen “ha matado a mucha gente” y “es un país que realmente necesita ayuda”.

VEA TAMBIÉN "Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba o

A su vez, señaló que “Cuba es una nación fallida” que “necesita ayuda”. “Nosotros lo haremos”, resaltó.

La presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano se ha intensificado en los últimos días con nuevas sanciones sobre funcionarios de la dictadura.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a nueve altos cargos y generales de la dictadura cubana por su papel en la represión y el control estatal.

Las designaciones castigan tanto al aparato represivo y militar como a los líderes de sectores estratégicos del régimen, entre ellos, la dirección de inteligencia, tres generales de alto rango y ministros clave del gobierno dictatorial.

La medida congela de inmediato todos los activos, propiedades y cuentas bancarias que los sancionados tengan en Estados Unidos. Además, prohíbe de forma total a cualquier ciudadano o empresa del país a hacer negocios con ellos y los aísla del sistema financiero internacional.

Por otra parte, informes clasificados de Inteligencia de Estados Unidos, divulgados por el portal Axios, sostienen que el régimen de La Habana analiza posibles escenarios de ataques contra Guantánamo, embarcaciones norteamericanas y zonas cercanas a Florida.

El gobierno dictatorial ha adquirido, en secreto, más de 300 drones de combate rusos e iraníes que modernizarían la maquinaria militar de la isla que se creía obsoleta.