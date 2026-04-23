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Jueves, 23 de abril de 2026
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Estados Unidos da a conocer el número de visas "doradas" por valor de un millón de dólares que han sido aprobadas: "Y hay cientos en la fila"

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gold Card, lanzada por Donald Trump - Foto: EFE
Gold Card, lanzada por Donald Trump - Foto: EFE
El programa de visas a costo millonario fue creado por el presidente Donald Trump en septiembre de 2025.

Hasta ahora, solo una solicitud ha sido aprobada para el programa de visas "doradas" que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El mandatario firmó una orden en septiembre para crear el programa que ofrece la residencia en Estados Unidos a cambio del pago de un millón de dólares. Las solicitudes comenzaron a recibirse en diciembre.

Las autoridades de Estados Unidos aprobaron recientemente el pedido de una persona, dijo Lutnick ante un comité de la Cámara de Representantes. "Y hay cientos en la fila" que están pasando por el proceso, añadió.

Los solicitantes también tienen que pagar una tarifa de tramitación de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional, y Lutnick señaló que serán sometidos a una "investigación y análisis extremadamente rigurosos".

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El programa estableció una tarifa de 1 millón de dólares para individuos y de 2 millones de dólares para patrocinios por parte de empresas.

Su creación coincidió con la orden de Trump de añadir una tarifa anual de 100.000 dólares a las visas H-1B para trabajadores especializados.

El mandatario dijo inicialmente que la nueva visa atraería a personas capaces de generar empleo y que podría utilizarse para reducir el déficit nacional.

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Desde que volvió a la presidencia en 2025, Trump ha endurecido la política migratoria y su gobierno ha llevado a cabo severas redadas de deportación.

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