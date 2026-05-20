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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
En un video conocido por NTN24, Jesús Antonio Pacheco pidió por su liberación y lanzó un fuerte mensaje al Estado colombiano.

El ELN difundió una prueba de supervivencia del agente de protección y seguridad de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien completa más de 380 días secuestrado en poder de ese grupo ilegal, a la que tuvo acceso NTN24.

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En video, el funcionario aparece en medio de la selva y hace un conmovedor llamado por su libertad.

"Yo, Jesús Antonio Pacheco, fui condenado a 60 meses para estar internado en la selva de Colombia. Hoy más que nunca le pido, señor presidente, póngase los pantalones por nosotros", expresó el agente en un video de casi nueve minutos.

Cabe resaltar que Pacheco fue secuestrado el 8 de mayo de 2024 junto a su colega Rodrigo Antonio López Estrada en las carreteras del departamento de Arauca, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Según el testimonio del propio funcionario, el ELN realizó un "juicio revolucionario" en el que lo condenó a 60 meses de cautiverio en la selva.

En su mensaje, Pacheco criticó la lentitud del gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en su rescate. "Nosotros los cuatro que nos encontramos retenidos por el Ejército de Liberación Nacional, exigimos y pedimos día a día por nuestra libertad. Libertad a la que usted, señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha cerrado todas las puertas”.

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La difusión de esta nueva prueba de vida ha reactivado la preocupación por la situación de los funcionarios secuestrado por el ELN en Arauca, de quienes sus familias reclaman mayores esfuerzos humanitarios para lograr su liberación.

Nicolás Pacheco, hijo del agente secuestrado, expresó su dolor y frustración en entrevista con NTN24. "Ya es momento que nos escuchen. Mi papá ha dedicado más de 24 años a la institución, al Estado. Mi papá ha dedicado su vida entera a esto, a defender, a hacer sus y el país le paga de la manera más deshonrosa y deshumana posible que es ignorándolo", declaró.

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