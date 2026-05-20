NTN24
Miércoles, 20 de mayo de 2026
Miércoles, 20 de mayo de 2026
Presos políticos

"No fue una libertad plena": policía metropolitano Héctor Rovaín habla en NTN24 tras permanecer 23 años preso en Venezuela

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Considerado uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, Rovaín se reencontró con algunos familiares y amigos.

El exinspector jefe de la extinta Policía Metropolitana de Caracas (Venezuela), Héctor Rovaín, recuperó su libertad el pasado martes 19 de mayo tras permanecer tras las rejas por más de 23 años.

Considerado uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, Rovaín habló en exclusiva con NTN24 mientras se reencontraba con algunos familiares y amigos.

"Mañana tengo que ir l tribunal, no fue una libertad plena y no sé cuales son las restricciones", dijo el exfuncionario de la PM.

"Dice la boleta, libertad condicional con medida humanitaria. Vi a mucha gente entrar con penas altas e irse, solo Dios sabrá", manifestó.

Rovaín fue arrestado arbitrariamente el 19 de abril de 2003 debido a los sucesos de Puente Llaguno ocurridos durante la crisis política del 11 de abril de 2002 en la capital venezolana.

Posteriormente, el régimen del otrora presidente Hugo Chávez lo condenó a 30 años de prisión (la pena máxima en Venezuela).

Sobre esa causa, diferentes organizaciones de DD. HH. denunciaron la politización del caso, la falta de pruebas reales en las más de 200 audiencias y la constante denegación de beneficios procesales vigentes en la ley.

Así como Rovaín, también fueron excarcelados los exfuncionarios policiales Erasmo Bolívar y Luis Molina.

Horas antes de esas excarcelaciones, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que en las próximas horas "300 personas serían puestas en libertad".

Temas relacionados:

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones

Dictadura en Venezuela

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este caso marcó la narrativa que soportó al régimen chavista durante estos años": director de Foro Penal sobre excarcelación de policías metropolitanos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No fue una libertad plena": policía metropolitano Héctor Rovaín habla en NTN24 tras permanecer 23 años preso en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Puede haber intervención quirúrgica para extraer a Raúl Castro": fuerte advertencia de exembajador sobre Cuba

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Fátima Sequea habla en el programa La Noche de NTN24.
Presos políticos en Venezuela

"Me impactó verla con la boleta en la mano": habla Fátima Sequea tras liberación de su mamá, Merys Torres de Sequea

Ámbar Castillo, madre de Samantha Hernández
La Noche

"Hubo muchos atropellos, muchas violaciones a sus derechos, no solamente como ser humano sino como adolescente": madre de Samantha Hernández, la menor que excarceló el régimen de Venezuela

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Víctor Quero, preso político asesinado en Venezuela / FOTO: EFE
Víctor Hugo Quero

“Este caso es la demostración de cómo se ha tratado a los presos políticos en Venezuela”: Director de la ONG Foro Penal sobre caso de Víctor Hugo Quero

Donald Trump, presidente de EE. UU., y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Maduro capturado

"A Venezuela la tomé en 45 minutos": Trump habla, en medio de conflicto con el régimen iraní, sobre operación para capturar a Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Víctor Quero, preso político asesinado en Venezuela / FOTO: EFE
Víctor Hugo Quero

“Este caso es la demostración de cómo se ha tratado a los presos políticos en Venezuela”: Director de la ONG Foro Penal sobre caso de Víctor Hugo Quero

Donald Trump, presidente de EE. UU., y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Maduro capturado

"A Venezuela la tomé en 45 minutos": Trump habla, en medio de conflicto con el régimen iraní, sobre operación para capturar a Maduro

Una fotografía de gran tamaño de Naim Qassem, líder de Hezbolá - AFP
Hezbolá

"No nos inclinaremos y no seremos derrotados": jefe del grupo terrorista Hezbolá rechaza negociaciones entre el Líbano e Israel

Atentados con bombas en Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Así reaccionaron los comensales de un restaurante que estaba cerca al lugar de una de las explosiones en Colombia

Ataques de Israel a Hezbolá- Captura de video
Medio Oriente

Así fue como la Fuerza Aérea de Israel eliminó a cinco terroristas de Hezbolá: "Las FDI continuarán actuando para eliminar amenazas"

Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-Foto: EFE
España

Justicia de España imputa al expresidente Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre