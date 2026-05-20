"No fue una libertad plena": policía metropolitano Héctor Rovaín habla en NTN24 tras permanecer 23 años preso en Venezuela

El exinspector jefe de la extinta Policía Metropolitana de Caracas (Venezuela), Héctor Rovaín, recuperó su libertad el pasado martes 19 de mayo tras permanecer tras las rejas por más de 23 años.

Considerado uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, Rovaín habló en exclusiva con NTN24 mientras se reencontraba con algunos familiares y amigos.

"Mañana tengo que ir l tribunal, no fue una libertad plena y no sé cuales son las restricciones", dijo el exfuncionario de la PM.

"Dice la boleta, libertad condicional con medida humanitaria. Vi a mucha gente entrar con penas altas e irse, solo Dios sabrá", manifestó.

Rovaín fue arrestado arbitrariamente el 19 de abril de 2003 debido a los sucesos de Puente Llaguno ocurridos durante la crisis política del 11 de abril de 2002 en la capital venezolana.

Posteriormente, el régimen del otrora presidente Hugo Chávez lo condenó a 30 años de prisión (la pena máxima en Venezuela).

Sobre esa causa, diferentes organizaciones de DD. HH. denunciaron la politización del caso, la falta de pruebas reales en las más de 200 audiencias y la constante denegación de beneficios procesales vigentes en la ley.

Así como Rovaín, también fueron excarcelados los exfuncionarios policiales Erasmo Bolívar y Luis Molina.

Horas antes de esas excarcelaciones, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que en las próximas horas "300 personas serían puestas en libertad".