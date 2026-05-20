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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Presos políticos

"Este caso marcó la narrativa que soportó al régimen chavista durante estos años": director de Foro Penal sobre excarcelación de policías metropolitanos en Venezuela

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, Alfredo Romero señaló que la liberación de los policías podría abrir una nueva etapa judicial.

En el programa La Tarde de NTN24, Alfredo Romero, abogado especialista en derechos humanos y director ejecutivo de Foro Penal, analizó la excarcelación de los policías metropolitanos en Venezuela tras permanecer más de dos décadas privados de la libertad.

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Este es un caso que refleja la injusticia de más de 23 años”, explicó el director ejecutivo de Foro Penal.

Romero señaló que “este caso marcó la narrativa que soportó al régimen chavista durante estos años. Para crear una plataforma, un campo de juego de un sistema de justicia controlado a los efectos de monopolizar el poder”.

La encarcelación de estos expolicías fue la justificación para reformar el sistema de justicia en Venezuela”, aseguró el experto, que hizo referencia al poder judicial que ha sido utilizado como mecanismo de persecución política.

Sobre el futuro, el abogado señaló que la liberación de los funcionarios podría abrir una nueva etapa judicial.

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Por primera vez vamos a tener la oportunidad de reflejar lo que allí ocurrió; es por primera vez que se va a establecer la palabra, la voz de las víctimas para definir la responsabilidad del Estado en estos hechos”, aseveró.

Finalmente, insistió en la necesidad de que “se entienda que para sobrevivir todos en este país, todos los sectores sociales, políticos, económicos, es obligatoriamente necesario una verdadera independencia del poder judicial y no simplemente una fachada y una apariencia para monopolizar el poder”.

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