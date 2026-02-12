Delcy Rodríguez asegura en entrevista con NBC que está de acuerdo en organizar elecciones "libres y justas" en Venezuela

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se dijo comprometida a realizar elecciones "justas y libres" en su país, en una entrevista difundida el jueves en el canal norteamericano NBC.

Cuando la presentadora de dicho espacio periodístico le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones "libres y justas" en Venezuela, Rodríguez respondió: "Absolutamente, sí".

"Tendremos elecciones en este país justas y libres, por supuesto, como lo establece la Constitución (...) Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país", expresó la colaboradora del régimen.

Asimismo, Rodríguez fue consultada sobre los acercamientos que ha tenido con el mandatario norteamericano Donald Trump y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Dos veces he hablado vía telefónica con el presidente Trump, más con el secretario Rubio y debo destacar que ha sido contactos muy respetuosos”, acotó.

Delcy Rodríguez aprovechó el espacio para insistir en la “inocencia” del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Debo mencionar que el presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores, son inocentes y nosotros buscamos la paz, una diplomacia con paz”, agregó.

Por otra parte, Rodríguez arremetió contra la premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, al declarar que tendría que "rendir cuentas ante Venezuela" si decide regresar al país.

Machado, por su parte, mencionó recientemente que un proceso electoral transparente con votación manual podría organizarse en un plazo de 9 a 10 meses.