NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Foro Económico Internacional de la CAF 2026, que tendrá lugar en Panamá el 28 y 29 de enero, reunirá a diferentes líderes de nuestra región.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá, es un espacio de alto nivel que reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

o

Este escenario incluirá diversas actividades que irán del 27 al 30 de enero en Ciudad de Panamá, incluido el Foro Económico, a realizarse los días 28 y 29. Una oportunidad única de mostrarle al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una región de soluciones ante los grandes retos globales.

Sobre la agenda de dicho evento, Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, mencionó: “Podemos aportar trabajando hermanados con las instituciones que componen los sistemas que abarcan América Latina y Caribe y con agendas que prioricen las necesidades básicas de todos”.

o

En cuanto a la posibilidad de que Venezuela tenga un crecimiento económico, producto de una eventual transición política ordenada y el trabajo de la ONU en ese asunto, el entrevistado comentó: “Se espera que haya un cambio verdadero, la ONU no deja de ser un espacio donde los líderes se reúnen y toman decisiones importantísimas, el problema que tiene Naciones Unidas es que se habla y se habla y no llega ninguna concusión... La ONU debe participar en ese proceso transicional para tener una región mucho más limpia”.

o

El Foro Económico Internacional de la CAF 2026, a realizarse en Panamá el 28 y 29 de enero, reunirá a líderes como los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá), Gustavo Petro (Colombia), José Antonio Kast (presidente electo de Chile) y el primer ministro Andrew Holness (Jamaica).

El evento cuenta con la participación de 17 ministros de Economía, 10 cancilleres y representantes de organismos internacionales como la ONU, OCDE y CEPAL.

Temas relacionados:

Foro Económico Internacional CAF

CAF

Transición democrática

ONU

Región

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
Embajada

Embajador de Colombia en EE. UU. envió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige “respeto” tras declaraciones de Trump hacia Petro

Niño ecuatoriano detenido por el ICE / FOTO: Captura de pantalla
Inmigración en Estados Unidos

Habla la familia del niño ecuatoriano atrapado por el ICE: “él no cometió ningún delito, están abusando del migrante”

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
Embajada

Embajador de Colombia en EE. UU. envió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige “respeto” tras declaraciones de Trump hacia Petro

Niño ecuatoriano detenido por el ICE / FOTO: Captura de pantalla
Inmigración en Estados Unidos

Habla la familia del niño ecuatoriano atrapado por el ICE: “él no cometió ningún delito, están abusando del migrante”

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Las dos anotaciones con las que Luis Díaz es doblemente nominado al gol del año de la Bundesliga

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura y Xiomara Castro | Foto: EFE
Nasry Asfura

Nasry 'Tito' Asfura asume la presidencia de Honduras sin el reconocimiento de Xiomara Castro

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

Alemania estaría evaluando un posible boicot contra el Mundial de 2026 ante las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia

Perkins Rocha - Foto: EFE
Excarcelaciones

“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre