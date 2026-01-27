"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá, es un espacio de alto nivel que reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

Este escenario incluirá diversas actividades que irán del 27 al 30 de enero en Ciudad de Panamá, incluido el Foro Económico, a realizarse los días 28 y 29. Una oportunidad única de mostrarle al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una región de soluciones ante los grandes retos globales.

Sobre la agenda de dicho evento, Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, mencionó: “Podemos aportar trabajando hermanados con las instituciones que componen los sistemas que abarcan América Latina y Caribe y con agendas que prioricen las necesidades básicas de todos”.

En cuanto a la posibilidad de que Venezuela tenga un crecimiento económico, producto de una eventual transición política ordenada y el trabajo de la ONU en ese asunto, el entrevistado comentó: “Se espera que haya un cambio verdadero, la ONU no deja de ser un espacio donde los líderes se reúnen y toman decisiones importantísimas, el problema que tiene Naciones Unidas es que se habla y se habla y no llega ninguna concusión... La ONU debe participar en ese proceso transicional para tener una región mucho más limpia”.

El Foro Económico Internacional de la CAF 2026, a realizarse en Panamá el 28 y 29 de enero, reunirá a líderes como los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá), Gustavo Petro (Colombia), José Antonio Kast (presidente electo de Chile) y el primer ministro Andrew Holness (Jamaica).

El evento cuenta con la participación de 17 ministros de Economía, 10 cancilleres y representantes de organismos internacionales como la ONU, OCDE y CEPAL.