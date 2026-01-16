‘Arctic Endurance’: la operación europea en Groenlandia que abre la puerta a aviones de combate y despliegue naval

Groenlandia se posiciona como la isla más grande del mundo, puesto que cuenta con más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, además cuenta con aproximadamente 56.900 pobladores y solo un 15% de su territorio está habitado debido a los hielos persistentes.

Ahora, con los intereses del presidente Donald Trump sobre el país nororiental de América del Norte, países como Francia, Alemania, Suecia y Noriega (aliados de la OTAN) han empezado a enviar ejércitos bajo el liderazgo de Dinamarca.

En ese contexto, estos países europeos se unen a la Operación ‘Artic Endurance’, su objetivo es fortalecer la presencia en el ártico, “en beneficio de la seguridad europea y transatlántica”, informó el Ministerio de Defensa de Dinamarca.

En ese contexto, es una misión de reconocimiento y formación, con un despliegue inmediato de capacidades y unidades de las Fuerzas Militares Danesas, la cual incluye aeronaves, buques y soldados.

En sus actividades abarcan “la protección de infraestructuras críticas, la asistencia a las autoridades locales, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate en Groenlandia y sus alrededores, y la realización de operaciones navales”.

Su estrategia parte de una defensa común, ya que el gobierno danés asegura que “las tensiones geopolíticas se han extendido al Ártico”.

Por ello, la ministra de Asunto Exteriores de Dinamarca, Vivan Motzfedt explicó que “como parte de la alianza de la OTAN, es una prioridad fundamental para el Gobierno de Groenlandia fortalecer la defensa y la seguridad en Groenlandia y sus alrededores”.

Asimismo, dijo que el proyecto de seguridad planea “lógralo en estrecha colaboración con nuestros aliados de la OTAN”.

Por su parte, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, aseguró que la “seguridad en el Ártico es crucial para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados árticos, por lo que es fundamente que, en estrecha colaboración con ellos, fortalezcamos aún más nuestra capacidad para operar en la región”.

Historia de Groenlandia

Cabe recordar que en 1933 el Tribunal permanente de Justicia Internacional declaró que toda Groenlandia pertenecía a Dinamarca, posteriormente, en 1953 Groenlandia paso a hacer parte del Reino Unido de Dinamarca, estatus que perduro por dos décadas.

En 1979, Groenlandia se declaró un territorio autónomo, aunque su soberanía continuó bajo los daneses.

Finalmente, en el 2009, gracias a un referéndum, la autonomía de su territorio fue ampliada, logrando un paso grande para la independencia groelandesa, esto de acuerdo con el documento de “Groenlandia: El desafío de gestionar un territorio geoestratégico clave, de la Unión Europea.