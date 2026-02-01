NTN24
Domingo, 01 de febrero de 2026
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Andrés, de 65 años, ha negado cualquier irregularidad derivada de su amistad con Epstein.

El primer ministro británico, Keir Starmer, estimó que el expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, debería declarar ante el Congreso estadounidense sobre lo que sabe de los delitos del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Cabe recordar que Andrés Mountbatten-Windsor fue despojado en octubre de todos sus títulos reales y obligado a mudarse de su lujosa residencia de Royal Lodge debido a sus vínculos con el financiero que se suicidó en prisión en 2019.

En noviembre del 2025, 16 congresistas demócratas estadounidenses firmaron una carta para pedir al expríncipe que testificara ante la comisión parlamentaria encargada de investigar a Epstein, una solicitud a la que él nunca dio respuesta.

Ahora, preguntado en el último día de una visita a China y Japón si el hermano del rey Carlos III debería responder a las preguntas de los congresistas, Starmer respondió: "Sí".

"Siempre he dicho que quien tenga información debe estar dispuesto a compartir esa información en la forma que se le pida". Porque las víctimas "tienen que ser la prioridad número uno", añadió.

Este anunció se da en el contexto donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes más archivos de Epstein, incluidas nuevas fotos embarazosas del expríncipe Andrés y correos electrónicos entre él y el financiero.

Varias imágenes muestran a Andrés arrodillado a cuatro patas sobre una mujer no identificada que está tendida. Ambos están vestidos y se desconoce dónde y cuándo fueron tomados.

Ahora, con una nueva publicación de archivos, se dio a conocer un correo donde Epstein propuso en 2010 al expríncipe presentarle a una joven rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente. Sin embargo, no hay indicios de que finalmente se haya dado el encuentro.

No obstante, Andrés, de 65 años, ha negado cualquier irregularidad derivada de su amistad con Epstein. Pero Virginia Giuffre, una ciudadana estadounidense y australiana que se suicidó el año pasado, lo acusaba de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad.

Finalmente, en 2022, una demanda judicial presentada por Giuffre contra Andrés se resolvió con un multimillonario acuerdo extrajudicial, pero sin que en ningún momento el hermano del rey admitiera su culpabilidad.

