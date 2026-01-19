"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Un informe reciente señala una reunión secreta en Medellín entre Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, y representantes de las disidencias de las FARC. ¿El objetivo? Abrir rutas de narcotráfico a través de Colombia con destino final en Estados Unidos.

El documento, al cual tuvo acceso NTN24, detalla cómo Maduro Guerra, conocido como el "príncipe" o "Nicolasito", se reunió en la ciudad colombiana para discutir el transporte de grandes cantidades de cocaína y armas hacia Estados Unidos, comprometiéndose con esta actividad ilícita hasta 2026.

Además, se menciona que las FARC recibirían armas como parte del pago por estos cargamentos de droga.

VEA TAMBIÉN Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que el hijo de Nicolás Maduro se reunió con disidencias de las Farc en Colombia para coordinar rutas de narcotráfico o

Esta revelación no solo reafirma las sospechas de los vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico, sino que también pone de manifiesto la utilización de recursos estatales con fines delictivos.

El informe indica que Maduro Guerra realizaba frecuentes viajes a la Isla Margarita en un avión Falcon 900, propiedad de PDVSA, supuestamente utilizado para traficar con drogas. Este uso de aeronaves de la empresa petrolera estatal venezolana demuestra cómo el régimen habría canalizado infraestructura estatal para actividades ilícitas.

Este desenlace resalta una verdad más amplia sobre Venezuela y la herencia del chavismo: el uso sistemático de recursos estatales para actividades que van mucho más allá de lo permisible en el ámbito internacional, una realidad que podría desencadenar repercusiones aún más profundas para el país y su liderazgo actual.