Exlanzador venezolano deberá convencer alrededor de 130 periodistas más para ser exaltado al Salón de la Fama

El exlanzador venezolano, Félix Hernández, necesita los votos de unos 130 periodistas más para ingresar al Salón de la Fama, buscando superar el 75% necesario (unos 321 votos).

‘El rey’, como se le apoda cariñosamente, ha mostrado un gran crecimiento en su segundo año de elegibilidad (46.1%), ganando apoyo de votantes previos y nuevos, y perfilándose como el criollo con más opciones, tras Luis Aparicio.

Hasta ahora, el recordado pitcher supera a sus connacionales, Bob Abreu y Omar Vizquel, pero se mantiene por debajo del 75%, proyectándose como el principal candidato venezolano para futuras clases (2027 o 2028).

Si bien su crecimiento es notable y muchos creen en su merecimiento, Hernández todavía debe consolidar ese apoyo.

Solo Luis Aparicio es el único venezolano inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Sin embargo, hay varios peloteros venezolanos importantes en las boletas de nominación para futuras elecciones, como Félix Hernández, Bob Abreu, Omar Vizquel y Francisco Rodríguez, que buscan unirse a él en el selecto grupo de leyendas del ‘deporte del diamante’.

El Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, es el máximo honor para leyendas del béisbol (jugadores, mánagers, árbitros, etc.) en Estados Unidos.

Este museo inmortaliza los logros de los peloteros con placas y exhibiciones, sirviendo como centro de la historia de la ‘disciplina del bate, la pelota y el guante’, y donde se celebra una gran ceremonia anual para exaltar a los nuevos miembros elegidos por periodistas especializados, requiriendo el 75% de los votos para ingresar.

Los encargados de votar para el Salón de la Fama del Béisbol son principalmente la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) (periodistas de béisbol) para los jugadores retirados, y comités especiales como el Comité de la Era Contemporánea (con miembros del Salón, exjugadores y directivos) para figuras que no pasaron por la votación regular o que son veteranos, asegurando que el proceso incluya diversas perspectivas y categorías como jugadores, managers, umpires y ejecutivos.