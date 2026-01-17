Estados Unidos ha estado en contacto con Diosdado Cabello incluso desde antes de la captura de Maduro: le advirtió que no reprimiera a opositores, según Reuters

Dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas, se han ido conociendo en detalle las conversaciones que la administración del presidente Donald Trump mantuvo y sigue manteniendo con algunos miembros del régimen venezolano.

Recientemente, la agencia Reuters reveló que el gobierno de Estados Unidos ha estado en conversaciones con Diosdado Cabello, quien funge como ministro del Interior y Justicia de la dictadura, incluso desde antes de la captura de Maduro. Los contactos con una de las caras más visibles del régimen venezolano se han llevado a cabo de manera directa como también a través de intermediarios.

Según pudo confirmar el medio, Estados Unidos le advirtió a Cabello que no utilizará sus herramientas represivas, como lo son los servicios de seguridad ni a sus militantes, para atacar a miembros de la oposición, cuestión que podría haber tenido efecto dado que no ha habido reacción de las fuerzas del régimen tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Y es que las conversaciones con Cabello se vienen dando desde el comienzo del segundo periodo presidencial del presidente Donald Trump para tratar temas como las sanciones impuestas por Washington y la acusación que enfrenta por narcotráfico similar a la de Maduro.

Cabe recordar que sobre Diosdado Cabello también pesa una recompensa por su captura de 25 millones de dólares.

Reuters también señaló que el objetivo de la administración Trump es evitar una escalada de violencia y una afrenta incluso contra la propia Delcy Rodríguez por parte de las fuerzas de seguridad que siguen órdenes de Cabello.

A su vez, desde Washington ven con desconfianza una posible rebeldía de Cabello que pueda afectar los planes en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro.