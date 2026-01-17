NTN24
Sábado, 17 de enero de 2026
Sábado, 17 de enero de 2026
Diosdado Cabello

Estados Unidos ha estado en contacto con Diosdado Cabello incluso desde antes de la captura de Maduro: le advirtió que no reprimiera a opositores, según Reuters

enero 17, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia Reuters
Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello - Foto: EFE
La administración de Donald Trump sigue manteniendo acercamientos con Cabello tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas, se han ido conociendo en detalle las conversaciones que la administración del presidente Donald Trump mantuvo y sigue manteniendo con algunos miembros del régimen venezolano.

Recientemente, la agencia Reuters reveló que el gobierno de Estados Unidos ha estado en conversaciones con Diosdado Cabello, quien funge como ministro del Interior y Justicia de la dictadura, incluso desde antes de la captura de Maduro. Los contactos con una de las caras más visibles del régimen venezolano se han llevado a cabo de manera directa como también a través de intermediarios.

o

Según pudo confirmar el medio, Estados Unidos le advirtió a Cabello que no utilizará sus herramientas represivas, como lo son los servicios de seguridad ni a sus militantes, para atacar a miembros de la oposición, cuestión que podría haber tenido efecto dado que no ha habido reacción de las fuerzas del régimen tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Y es que las conversaciones con Cabello se vienen dando desde el comienzo del segundo periodo presidencial del presidente Donald Trump para tratar temas como las sanciones impuestas por Washington y la acusación que enfrenta por narcotráfico similar a la de Maduro.

Cabe recordar que sobre Diosdado Cabello también pesa una recompensa por su captura de 25 millones de dólares.

o

Reuters también señaló que el objetivo de la administración Trump es evitar una escalada de violencia y una afrenta incluso contra la propia Delcy Rodríguez por parte de las fuerzas de seguridad que siguen órdenes de Cabello.

A su vez, desde Washington ven con desconfianza una posible rebeldía de Cabello que pueda afectar los planes en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Cae Maduro en Venezuela

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Política

Ver más
Diosdado Cabello
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

La nueva advertencia de Diosdado Cabello a Trinidad y Tobago aumenta la tensión entre Venezuela y la isla

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez cambia su descripción de perfil en redes y despacha con un cuadro de Maduro y Cilia junto a los de Chávez y Bolívar

Elecciones en Perú - Foto: EFE
Perú

Perú alcanza la cifra más alta de candidatos presidenciales de su historia para las elecciones de 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Logo DEA/ Afiche de recompensa por Maduro - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura

Explosión de edificación en España - Foto. EFE
Explosión

La explosión de un edificio en Madrid dejó una persona muerta y nueve heridos

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“La izquierda está perdiendo su poderío”: politólogo tras la victoria de Nasry Asfura, en las elecciones de Honduras

Frontera Colombia - Venezuela - AFP
Frontera entre Colombia y Venezuela

Migración Colombia advierte a venezolanos sobre nuevas estafas a migrantes

Homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento - EFE
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre