Asamblea Nacional del régimen venezolano aplaza aprobación de ley de amnistía: la decisión se tomará la próxima semana

La Ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela aplazó el jueves la aprobación de la controvertida ley de amnistía en Venezuela, que se espera conduzca a excarcelaciones masivas de presos políticos.

"Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima", dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, después que los diputados decidieran aplazar la segunda y definitiva discusión al no llegar a un acuerdo sobre uno de los artículos del proyecto.

Según informes preliminares, no se llegó a un acuerdo unánime sobre el artículo 7, que establece cuales son los delitos que quedan excluidos de la norma

El parlamento controlado por el chavismo dio luz verde al proyecto en primera discusión la semana pasada.

Posteriormente, sostuvo encuentros con representantes de la sociedad civil, incluidas ONG y familiares de detenidos por razones políticas, para revisar el contenido del borrador.

La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la propuesta presenta inconsistencias fundamentales al referirse al “extremismo” pues, a su criterio, ese término descalifica anticipadamente a posibles beneficiarios de la amnistía y supone su culpabilidad penal.

Por su parte, activistas, ONG y familiares de detenidos han expresado inquietudes sobre la situación de los militares considerados presos políticos, el estatus de los exiliados y los períodos de detención que quedarían fuera del alcance de la ley.

Aunque la propuesta contempla casos desde 1999, abarcando los 27 años de gobiernos chavistas, el artículo 6 delimita su aplicación a diez momentos políticos específicos.

Estos van desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez hasta las manifestaciones surgidas tras la fraudulenta elección presidencial del 28 de julio de 2024 en la que el capturado por EE.UU., Nicolás Maduro, se autoproclamó “presidente de Venezuela”.