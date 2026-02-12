NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aplaza aprobación de ley de amnistía: la decisión se tomará la próxima semana

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Asamblea Nacional de Venezuela (AFP)
Asamblea Nacional de Venezuela (AFP)
Según informes preliminares, no se llegó a un acuerdo unánime sobre el artículo 7, que establece cuales son los delitos que quedan excluidos de la norma

La Ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela aplazó el jueves la aprobación de la controvertida ley de amnistía en Venezuela, que se espera conduzca a excarcelaciones masivas de presos políticos.

"Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima", dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, después que los diputados decidieran aplazar la segunda y definitiva discusión al no llegar a un acuerdo sobre uno de los artículos del proyecto.

o

Según informes preliminares, no se llegó a un acuerdo unánime sobre el artículo 7, que establece cuales son los delitos que quedan excluidos de la norma

El parlamento controlado por el chavismo dio luz verde al proyecto en primera discusión la semana pasada.

Posteriormente, sostuvo encuentros con representantes de la sociedad civil, incluidas ONG y familiares de detenidos por razones políticas, para revisar el contenido del borrador.

La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la propuesta presenta inconsistencias fundamentales al referirse al “extremismo” pues, a su criterio, ese término descalifica anticipadamente a posibles beneficiarios de la amnistía y supone su culpabilidad penal.

Por su parte, activistas, ONG y familiares de detenidos han expresado inquietudes sobre la situación de los militares considerados presos políticos, el estatus de los exiliados y los períodos de detención que quedarían fuera del alcance de la ley.

Aunque la propuesta contempla casos desde 1999, abarcando los 27 años de gobiernos chavistas, el artículo 6 delimita su aplicación a diez momentos políticos específicos.

Estos van desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez hasta las manifestaciones surgidas tras la fraudulenta elección presidencial del 28 de julio de 2024 en la que el capturado por EE.UU., Nicolás Maduro, se autoproclamó “presidente de Venezuela”.

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Política

Ver más
Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Mark Carney y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

Aumentan las tensiones: Trump dijo que Canadá "vive gracias a EE. UU." y el primer ministro Carney le respondió

Subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela - Foto: Cancillería de Ecuador y EFE
Ecuador

En medio del disenso con el gobierno Petro, Ecuador anuncia alianza con EE. UU. para combatir el narcotráfico en puertos y la frontera con Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump en sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP
Mundial 2026

Gobierno de país que irá al Mundial aclara no tener interés en boicotear la competencia ante propuesta para excluir a EE. UU. de los anfitriones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Logo petrolera BP (EFE)
Producción petrolera en Venezuela

Importante empresa petrolera confirma que solicitó una licencia a Estados Unidos para yacimiento de gas entre Venezuela y Trinidad y Tobago

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

El DT venezolano Richard Páez es oficializado como nuevo entrenador de equipo histórico de Colombia: dirigirá después de cinco años

Disfraz de Kratos en Comic Con Dubai - Foto AFP
Estrenos

⁠La famosa franquicia de videojuegos 'God of War' llega ahora en formato de serie y será protagonizada por un ícono de 'The Walking Dead'

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Así funciona la nueva configuración que ofrece WhatsApp para mayor seguridad de los usuarios contra ciberataques

Policía Bogotá - EFE
Colombia

Estas son las duras imágenes que deja grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá, en el que fallecieron dos personas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre