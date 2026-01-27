NTN24
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
En redes sociales se divulgaron grabaciones en las que se observa el presidente de la FCU-UCV, Miguelangel Suárez, exigiéndole la libertad de todos los presos políticos a la cabeza del régimen chavista.

Este martes 27 de enero, la cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez, fue encarada por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes le exigieron la libertad de todos los presos políticos.

Mediante las redes sociales de Vente Venezuela se divulgó un video en el que se observa a Miguelangel Suárez, presidente de la FCU-UCV, debatir con Rodríguez sobre la situación de muchas de muchas personas encarceladas por razones políticas en el país.

o

"Hay más de 200 jóvenes presos políticos en este país (...) Usted tiene que acabar lo que están viviendo los familiares de los presos políticos a las afuera de los centros de reclusión", dijo.

Ante esto, Rodríguez respondió diciendo que hay organizaciones que supuestamente están cobrando a los familiares de los presos políticos y que dicha situación "debe acabarse".

En el video se observa cómo ambos imponen sus argumentos, al tiempo que otras voces claman por la libertad de algunos presos políticos, como la del activista Jesús Armas.

Tras divulgarse la grabación, la líder de la democracia en Venezuela y Nobel de Paz, María Corina Machado, destacó la valentía del presidente de la FCU-UCV al encarar a la cabeza del régimen chavista.

o

"En la vida de las personas y en la historia de las naciones hay acciones cuyo significado no es evidente al principio, y que con el tiempo se aprecia su impacto… ¡Bravo por nuestros estudiantes; desafiantes y valientes defensores de la VERDAD y la LIBERTAD!", escribió.

Asimismo, otras organizaciones como Jóvenes con Venezuela reaccionaron: "Desde este espacio reconocemos la firmeza y el coraje del presidente de la FCU-UCV, Miguelangel Suárez, al plantársele y exigirle a Delcy Rodríguez la liberación de los más de 800 presos políticos que aún permanecen detenidos. Valentía que honra a la universidad".

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por EE. UU., Delcy Rodríguez prometió un "número importante" de liberaciones. Sin embargo, la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la lentitud en el proceso.

