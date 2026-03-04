NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Airbnb

Revelan cuáles son los destinos más buscados por los colombianos para hospedarse durante el Mundial: los milenial lideran la intención de viaje

marzo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Hinchas de la selección Colombia - Foto EFE
Hinchas de la selección Colombia - Foto EFE
Aunque la fase de grupos es el punto de partida, el optimismo se ha reflejado en los colombianos a tal punto que ya están adelantándose a buscar su estadía en ciudades clave.

A menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio hasta el 19 de julio, la plataforma global de alojamiento Airbnb reveló cuáles son los destinos más solicitados por los colombianos para hospedarse durante el torneo y otras tendencias.

Datos revelados por la plataforma muestran que las búsquedas de estadías Airbnb en Miami creció más de un 200%, lo que la convierte en la segunda de las dos más solicitadas.

o

La conocida 'Ciudad del Sol', cabe resaltar, será donde la selección Colombia se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en uno de los partidos que, de acuerdo con la FIFA, los aficionados han mostrado mayor interés por conseguir entradas.

Ciudad de México, por su parte y de acuerdo con lo revelado por Airbnb, registró un aumento de más del 500% en búsquedas y es el destino con mayor interés por los colombianos.

La capital de México albergará la primera fecha que tendrá el equipo cafetero en el Mundial.

La información revelada por la plataforma de alojamiento mostró además que el viajero colombiano que irá a la Copa Mundial 2026 tiene un nuevo perfil; serán los millennials quienes lideren la intención de viaje, seguidos muy de cerca por la generación Z.

"Todos los viajeros que buscan algo más que un lugar donde dormir quieren vivir la ciudad desde adentro, explorar la gastronomía, conectar con la cultura local y hacer del fútbol una excusa para crear recuerdos compartidos", dijo Airbnb en un comunicado.

Estas son otras de las tendencias de los viajeros colombianos que buscan vivir de cerca la experiencia del Mundial de 2026:

  • Más del 50 % lo hará en grupos grandes de amigos con los que buscarán espacios amplios para vivir la previa, el partido y la celebración o la derrota.
  • 30% viajará en dúo, ya sea en pareja o con algún miembro de su círculo social cercano, según Airbnb.
  • Más del 20% ha decidido que esta cita es un plan familiar, por lo que han buscado casas que permitan mantener viva lo que la plataforma especifica como "la tradición de estar juntos".

Aunque la fase de grupos es el punto de partida, el optimismo se ha reflejado en los colombianos a tal punto que ya están adelantándose a buscar su estadía en ciudades clave como Miami, Ciudad de México y Nueva York, donde se imaginan viviendo la gran final.

o

Es importante mencionar que Airbnb es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFIA 2026 y anunció recientemente su rol como "una plataforma clave para la conexión entre viajeros y destinos, permitiendo una inmersión auténtica en la identidad de cada ciudad sede".

Temas relacionados:

Airbnb

Mundial 2026

Copa del Mundo

Viajes

Turistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Deportes

Ver más
Estratósfera - Foto Canva de referencia
Fútbol colombiano

Enviaron hasta una camiseta a la estratósfera: expertos dicen que nuevo equipo del fútbol colombiano entendió nueva era

Franco Mastantuono discutiendo con el árbitro | Foto: EFE
Futbolistas

Revelan las palabras que le dijo el argentino Franco Mastantuono al árbitro que ocasionó su expulsión en la caída del Real Madrid ante el Getafe

Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Argentina

Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Esquí acrobático JJOO de invierno - Foto EFE
Juegos Olímpicos

El amor también es olímpico: se agotan los preservativos en los Juegos de Invierno 2026 durante la semana de San Valentín

Agente de la Policía Nacional de España - Foto de referencia: EFE
España

Árbitro del fútbol español se encuentra bajo investigación por presunta agresión sexual a una dama de compañía haciéndose pasar por un agente de la Policía

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Juicio contra Maduro

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras solicitud de la Fiscalía de Nueva York

Tarek William Saab - EFE
Tarek William Saab

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Bandera de Cuba. (Foto de referencia - Canva)
Régimen cubano

Régimen cubano identificó a una de las cuatro personas que murieron tras ataque que perpetró contra lancha con matrícula de Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"Es una cortina de humo": Hassan Nassar responde a críticas de Gustavo Petro al sistema electoral colombiano

Estratósfera - Foto Canva de referencia
Fútbol colombiano

Enviaron hasta una camiseta a la estratósfera: expertos dicen que nuevo equipo del fútbol colombiano entendió nueva era

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre