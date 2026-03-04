Revelan cuáles son los destinos más buscados por los colombianos para hospedarse durante el Mundial: los milenial lideran la intención de viaje

A menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio hasta el 19 de julio, la plataforma global de alojamiento Airbnb reveló cuáles son los destinos más solicitados por los colombianos para hospedarse durante el torneo y otras tendencias.

Datos revelados por la plataforma muestran que las búsquedas de estadías Airbnb en Miami creció más de un 200%, lo que la convierte en la segunda de las dos más solicitadas.

La conocida 'Ciudad del Sol', cabe resaltar, será donde la selección Colombia se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en uno de los partidos que, de acuerdo con la FIFA, los aficionados han mostrado mayor interés por conseguir entradas.

Ciudad de México, por su parte y de acuerdo con lo revelado por Airbnb, registró un aumento de más del 500% en búsquedas y es el destino con mayor interés por los colombianos.

La capital de México albergará la primera fecha que tendrá el equipo cafetero en el Mundial.

La información revelada por la plataforma de alojamiento mostró además que el viajero colombiano que irá a la Copa Mundial 2026 tiene un nuevo perfil; serán los millennials quienes lideren la intención de viaje, seguidos muy de cerca por la generación Z.

"Todos los viajeros que buscan algo más que un lugar donde dormir quieren vivir la ciudad desde adentro, explorar la gastronomía, conectar con la cultura local y hacer del fútbol una excusa para crear recuerdos compartidos", dijo Airbnb en un comunicado.

Estas son otras de las tendencias de los viajeros colombianos que buscan vivir de cerca la experiencia del Mundial de 2026:

Más del 50 % lo hará en grupos grandes de amigos con los que buscarán espacios amplios para vivir la previa, el partido y la celebración o la derrota.

30% viajará en dúo, ya sea en pareja o con algún miembro de su círculo social cercano, según Airbnb.

Más del 20% ha decidido que esta cita es un plan familiar, por lo que han buscado casas que permitan mantener viva lo que la plataforma especifica como "la tradición de estar juntos".

Aunque la fase de grupos es el punto de partida, el optimismo se ha reflejado en los colombianos a tal punto que ya están adelantándose a buscar su estadía en ciudades clave como Miami, Ciudad de México y Nueva York, donde se imaginan viviendo la gran final.

Es importante mencionar que Airbnb es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFIA 2026 y anunció recientemente su rol como "una plataforma clave para la conexión entre viajeros y destinos, permitiendo una inmersión auténtica en la identidad de cada ciudad sede".