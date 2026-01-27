NTN24
Delcy Rodríguez

"En realidad solamente es una cuestión de enunciado y no se apega a la práctica": Demóstenes Quijada sobre el discurso confrontativo de Delcy Rodríguez en contra de EE. UU.

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Quijada, además asesor estratégico, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre el panorama político en Venezuela.

En el contexto de la crisis política entre la Casa Blanca y Miraflores tras la captura del tirano Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado advertencias directas a Delcy Rodríguez, quien ejerce como jefe encargada de la dictadura, si no cumple con las peticiones de Washington.

Al respecto, la propia Rodríguez se pronunció. “Ya basta de las órdenes de Washington", manifestó la colaboradora de la narco-dictadura ante varios de sus simpatizantes.

Sobre este asunto, Demóstenes Quijada, asesor estratégico y exprisionero político venezolano, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Delcy funciona como un gestor operativo... La única manera en la que puede Delcy Rodríguez ejercer esa función de contención es manteniendo ese discurso confrontativo, que en realidad solamente es una cuestión de enunciado y no se apega a la práctica", dijo Quijada.

El proceso de transición ha iniciado en Venezuela... Para todo el mundo es buen negocio que Venezuela sea un país libre, porque se transforma en un proveedor energético confiable, porque es un bastión geográfico importantísimo”, sostuvo el entrevistado.

La situación en Venezuela tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero de 2026, mediante la misión denominada ‘Operación Resolución Absoluta’ liderada por Estados Unidos, es de una tensión extrema y reordenamiento político acelerado.

El gobierno de Donald Trump, posterior al arresto y extracción de Maduro, ha manifestado que mantendrá una supervisión sobre el país caribeño hasta que se logre una transición adecuada.

