NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

febrero 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Para el director de la ONG Laboratorio de Paz hay artículos de la ley en los que se evidencia un "sesgo terrible".

Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, dijo en La Tarde de NTN24 que, "aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta" en Venezuela, a propósito de la reciente Ley de Amnistía que fue aprobada por la Asamblea Nacional afín con el régimen que está a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Maduro.

Uzcátegui señaló que si bien, la Ley de Amnistía permitirá que varios presos políticos se vean beneficiados y recuperen su libertad luego de sufrir la represión del régimen, la medida "se está convirtiendo en una ley de 'autoimpunidad' y de olvido".

o

"Esta ley pertenece a las normativas de gobierno autoritarios que lo que buscan es la autopreservación del régimen y garantizar la impunidad de los funcionarios responsables en violaciones de derechos humanos", aseguró el director de la ONG Laboratorio de Paz.

El defensor de derechos humanos considera que la "política de no repetición", que está incluida en la Ley de Amnistía, tiene un "sesgo terrible". "Es por eso que mucha gente la está calificando como una ley de extorsión, una ley para mantener controladas, extorsionadas y neutralizadas a las personas que van a ser beneficiarios de esta ley", acotó.

Para Uzcátegui es importante alertar también sobre un artículo de la Ley de Amnistía que dice que no se pueden hacer más investigaciones sobre hechos enlistados como la responsabilidad en materia de derechos humanos de las protestas del 2014 y de 2017.

o

Asimismo, Uzcátegui rechazó el artículo de la ley que dice que los expedientes judiciales de los amnistiados desaparecerán una vez se vean beneficiados. "Es algo absolutamente rechazado por los organismos internacionales en materia de derechos humanos porque eso impide conocer en un futuro lo que te sucedió a ti como víctima", explicó.

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Régimen venezolano

Cae Maduro en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Represión en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Rafael Tudares yerno de Edmundo González - Fotos: X MarianaGTudares y AFP
Edmundo González

"Esto fue un secuestro extorsivo contra Tudares": Zair Mundaray ante denuncia hecha por familia de Edmundo González sobre caso de arzobispo Raúl Biord

El mexicano David Toscana, ganador del Premio Alfaguara 2026. (EFE)
Literatura

El mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su libro ‘El ejército ciego’

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Rafael Tudares yerno de Edmundo González - Fotos: X MarianaGTudares y AFP
Edmundo González

"Esto fue un secuestro extorsivo contra Tudares": Zair Mundaray ante denuncia hecha por familia de Edmundo González sobre caso de arzobispo Raúl Biord

El mexicano David Toscana, ganador del Premio Alfaguara 2026. (EFE)
Literatura

El mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su libro ‘El ejército ciego’

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez si se reconocen los resultados del 28 de julio y se pronunció sobre nombramiento de hija de Diosdado

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Donald Trump, presidente de los EE. UU. - Foto: AFP
Donald Trump

"Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente": Donald Trump

Jugadores de la Selección Colombia- Foto: AFP
Selección Colombia

Delantero de la Selección Colombia jugará en el fútbol ruso en medio polémicas que han acompañado el último año de su carrera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre