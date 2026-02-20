"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, dijo en La Tarde de NTN24 que, "aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta" en Venezuela, a propósito de la reciente Ley de Amnistía que fue aprobada por la Asamblea Nacional afín con el régimen que está a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Maduro.

Uzcátegui señaló que si bien, la Ley de Amnistía permitirá que varios presos políticos se vean beneficiados y recuperen su libertad luego de sufrir la represión del régimen, la medida "se está convirtiendo en una ley de 'autoimpunidad' y de olvido".

"Esta ley pertenece a las normativas de gobierno autoritarios que lo que buscan es la autopreservación del régimen y garantizar la impunidad de los funcionarios responsables en violaciones de derechos humanos", aseguró el director de la ONG Laboratorio de Paz.

El defensor de derechos humanos considera que la "política de no repetición", que está incluida en la Ley de Amnistía, tiene un "sesgo terrible". "Es por eso que mucha gente la está calificando como una ley de extorsión, una ley para mantener controladas, extorsionadas y neutralizadas a las personas que van a ser beneficiarios de esta ley", acotó.

Para Uzcátegui es importante alertar también sobre un artículo de la Ley de Amnistía que dice que no se pueden hacer más investigaciones sobre hechos enlistados como la responsabilidad en materia de derechos humanos de las protestas del 2014 y de 2017.

Asimismo, Uzcátegui rechazó el artículo de la ley que dice que los expedientes judiciales de los amnistiados desaparecerán una vez se vean beneficiados. "Es algo absolutamente rechazado por los organismos internacionales en materia de derechos humanos porque eso impide conocer en un futuro lo que te sucedió a ti como víctima", explicó.