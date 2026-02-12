Trump se pronuncia en medio de visita de su secretario de Energía a Venezuela y aclara rol de Harry Sargeant III: "No tiene autoridad para actuar en nombre de EE. UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un pronunciamiento en el marco de la visita de su secretario de Energía, Chris Wright, a Venezuela en el que aclaró una información publicada en Wall Street Journal sobre el magnate Harry Sargeant III en medio de la coyuntura tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado 3 de enero.

“Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, extraordinarias Estamos tratando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, escribió Trump en el inicio de su mensaje publicado en su red social Truth Social.

Además, indicó que el petróleo está comenzando a fluir, “y grandes cantidades de dinero, no vistas durante muchos años, pronto ayudarán enormemente al pueblo de Venezuela”.

“Marco Rubio y todos nuestros representantes están haciendo un trabajo fantástico, pero hablamos solo por nosotros mismos y no queremos que haya ninguna confusión o tergiversación”, precisó Trump.

En ese punto se refirió a la historia publicada sobre Harry Sargeant III en The Wall Street Journal.

“Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté aprobado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país”, explicó.

Trump aludió al artículo del Wall Street Journal titulado '¿Salvador o supervillano? La apuesta de un aliado de Trump para desbloquear el petróleo de Venezuela'.

La nota describe cómo Harry Sargeant III —un magnate de la energía, donante republicano y aliado político de Trump— estaría en el centro de un esfuerzo comercial y geopolítico importante relacionado con el petróleo venezolano.