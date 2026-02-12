Primera imagen del dirigente político venezolano Freddy Superlano con grillete de arresto domiciliario pese a ser excarcelado

Al dirigente político Freddy Superlano le fue puesto en las últimas horas un grillete de arresto domiciliario en su pierna derecha, pese a ser excarcelado por el régimen venezolano.

En una primera fotografía conocida recientemente, se observa a Superlano con el grillete, mientras juega con sus dos pequeñas hijas en su casa.

“Soñé durante 18 meses con este momento y aún no logro creerlo. Tenernos nuevamente en casa es algo que todavía no puedo poner en palabras. Sé que aún nos queda camino por recorrer, mucho por sanar y superar, pero hoy estamos juntos. Y de la mano de Dios”, escribió en sus redes sociales el dirigente político.

Cabe resaltar que varios dirigentes políticos excarcelados en las últimas horas, como Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha, permanecen bajo arresto domiciliario con grilletes, lo cual ha sido denunciado por varias organizaciones como Foro Penal.

Superlano, quien es conocido por ganar la gobernación de Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez, fue excarcelado el pasado domingo 8 de febrero, un mes después el régimen chavista comenzara a liberar presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro. Superlano es otro de los colaboradores de la Nobel de la Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, que había sido detenido tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Tras ser liberado, el dirigente opositor se reunió con su familia en un emotivo encuentro que fue divulgado a través de sus redes sociales: “Hoy he sido excarcelado, luego de 18 meses de injusto encarcelamiento pude reunirme con mi familia, continuemos orando y pidiendo a Dios para que todos los presos políticos sean liberados en las próximas horas”, escribió en su cuenta de X.