Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

El magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos, entró al mercado espacial tras el lanzamiento del cohete europeo Ariane 6, con el que puso en órbita 32 satélites de la constelación Amazon Leo, que busca competir con Starlink de Elon Musk en el sector del internet satelital.

En su primer vuelo con una configuración equipada con cuatro propulsores auxiliares, el cohete se elevó desde el Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, bajo un cielo perfectamente despejado, al borde de la selva amazónica de este territorio francés de América.

La misión de vuelo duró 114 minutos desde el despegue hasta la separación de los últimos satélites.

Hasta ahora, es el mayor número de satélites jamás transportados por un cohete Ariane. Este vuelo inaugura una serie de 18 lanzamientos que Arianespace realizará para la constelación de internet de alta velocidad de Amazon.

Por el momento, Amazon Leo solo cuenta con 175 satélites en órbita, que han sido lanzados por United Launch Alliance (ULA) y por su competidor SpaceX, de Elon Musk.

En ese orden de ideas, Amazon Leo prevé ampliar su constelación a 3.200 satélites. En contraste con Starlink quien ya lleva la delantera, puesto que, cuenta con cerca de 9.400 satélites en órbita.

"Tener una asociación estratégica con Europa es esencial" para Amazon, declaró a la AFP Lisa Scalpone, directora mundial del segmento de consumidores de Amazon Leo, horas antes del lanzamiento.

Sin embargo, el grupo espacial proseguirá los lanzamientos con SpaceX para acelerar el despliegue de la constelación y proporcionar internet de alta velocidad a una parte de Europa antes de finales de 2026.

Por otra parte, el presidente Emmanuel Macron celebró el lanzamiento en su red social X, anunciando: “Amazon, tu paquete ha sido entregado”.

“Ariane 6 ha despegado por primera vez con cuatro propulsores, ¡lo que lo convierte en nuestro lanzador europeo más potente!”, recalcó y añadió que “Amazon eligió Europa para este importante lanzamiento”.

El presidente francés concluyó este lanzamiento como “un éxito europeo” y “una hazaña francesa”.