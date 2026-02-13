NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Jeff Bezos

Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
La misión de vuelo duró 114 minutos desde el despegue hasta la separación de los últimos satélites.

El magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos, entró al mercado espacial tras el lanzamiento del cohete europeo Ariane 6, con el que puso en órbita 32 satélites de la constelación Amazon Leo, que busca competir con Starlink de Elon Musk en el sector del internet satelital.

o

En su primer vuelo con una configuración equipada con cuatro propulsores auxiliares, el cohete se elevó desde el Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, bajo un cielo perfectamente despejado, al borde de la selva amazónica de este territorio francés de América.

La misión de vuelo duró 114 minutos desde el despegue hasta la separación de los últimos satélites.

Hasta ahora, es el mayor número de satélites jamás transportados por un cohete Ariane. Este vuelo inaugura una serie de 18 lanzamientos que Arianespace realizará para la constelación de internet de alta velocidad de Amazon.

Por el momento, Amazon Leo solo cuenta con 175 satélites en órbita, que han sido lanzados por United Launch Alliance (ULA) y por su competidor SpaceX, de Elon Musk.

En ese orden de ideas, Amazon Leo prevé ampliar su constelación a 3.200 satélites. En contraste con Starlink quien ya lleva la delantera, puesto que, cuenta con cerca de 9.400 satélites en órbita.

"Tener una asociación estratégica con Europa es esencial" para Amazon, declaró a la AFP Lisa Scalpone, directora mundial del segmento de consumidores de Amazon Leo, horas antes del lanzamiento.

Sin embargo, el grupo espacial proseguirá los lanzamientos con SpaceX para acelerar el despliegue de la constelación y proporcionar internet de alta velocidad a una parte de Europa antes de finales de 2026.

o

Por otra parte, el presidente Emmanuel Macron celebró el lanzamiento en su red social X, anunciando: “Amazon, tu paquete ha sido entregado”.

“Ariane 6 ha despegado por primera vez con cuatro propulsores, ¡lo que lo convierte en nuestro lanzador europeo más potente!”, recalcó y añadió que “Amazon eligió Europa para este importante lanzamiento”.

El presidente francés concluyó este lanzamiento como “un éxito europeo” y “una hazaña francesa”.

Temas relacionados:

Jeff Bezos

Amazon

Elon Musk

Espacio

Satélites

Luna

Internet

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Actualidad

Ver más
Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Reunión en la OEA sobre los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
OEA

"Existe una fractura en la OEA que solamente beneficia a los dictadores y a los tiranos": Arturo McFields sobre posición de algunos países con respecto a Venezuela

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Empresario peruano, Marco Antonio Madrid | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Si estamos saliendo de ese lugar no es por una negociación, es gracias a una intervención militar": empresario peruano que permaneció preso en Venezuela por más de 300 días

Guerra en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania denunció "noche de terror ruso" en momentos en los que hay delegaciones reunidas para buscar una salida al conflicto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre