“Debemos estar muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir”: Familiares de los presos políticos en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

La Asamblea Nacional controlada por el régimen en Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una ley de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo.

Y aunque esto significa una esperanza para los familiares de los presos políticos de poder ver a sus seres queridos fuera de la cárcel, guardan cautela, ya que se desconoce el documento de lo que fue aprobado y aseguran que hubo sugerencias y exigencias que se hicieron para que esta ley de amnistía sirviera para la reparación y reconciliación del país, que fueron ignoradas.

VEA TAMBIÉN Familiares de presos políticos levantan huelga de hambre por desgaste físico y falta de respuestas en prisión de Zona 7 o

“Quiero recalcar que nuestros familiares acá, privadas de la libertad, no requiere ley de aministía para ser liberados porque son inocentes, sin embargo, queremos darle un voto de confianza a la intensión de esta ley que, según ellos han dicho, es para establecer como una manera de convivencia y un proceso de transición democrática y un paso a una reconciliación real”, aseveró Jeesy Orozco.

“Vamos a darle un voto de fe a este proceso que está iniciando con la ley de amnistía, pero como ya hemos evidenciado lo que son as promesas de Jorge Rodríguez, vamos a seguir con la presión, ya no una huelga de hambre, pero si con otras medidas, vamos a permanecer aquí hasta que nuestros familiares salgan de prisión”, complementó la mujer.

“Queremos que el proceso de excarcelaciones mejore, avance y con esta ley de amnistía no solo sea un proceso de excarcelación sino de liberación plena. Lo que se busca con esta ley es lograr un avance significativo en lo que sería la libertad plena de nuestros presos políticos”, concluyó.

VEA TAMBIÉN “Lo que han hecho contra María Corina y muchas personas fuera del país no está incluido”: analista sobre la ley de amnistía recién aprobada en Venezuela o

Por su parte, Diego Casanova, el activista de derechos humanos que ha estado acompañando a los familiares de los presos políticos a las afueras de la cárcel, aseveró que la ley de amnistía “a pesar de que se ve que es amplia, sigue excluyendo a muchas víctimas que continúan detenidos, por ejemplo, militares culpados de supuesto magnicidio y conspiración”.

“Debemos estar muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir, porque a pesar de las sugerencias y exigencias que hicimos para mejorar esta ley y que se convirtiera en un instrumento que le permitiera al país verdad, reparación y justicia, lamentablemente no se concretó, pero nosotros seguimos comprometidos y vamos a seguir acompañando a las víctimas que quedan”, puntualizó.